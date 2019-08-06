促降价、防滥用！国务院发起治理高值医用耗材改革

近日，国务院办公厅近日印发《治理高值医用耗材改革方案》称，将全面深入治理高值医用耗材，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长。

8月1日，国家医保局副局长李滔在国新办举行的政策吹风会上介绍道，此次改革围绕高值医用耗材价格虚高、过度使用等突出问题，疏堵并举，三医联动，综合施策，主要改革聚焦促降价、防滥用、严监管、助发展四个方面。具体方案如下：

统一耗材分类和编码

据调查，现行的医用耗材种类繁多，数量庞大，“小、散、乱”的问题比较突出，而且名称不规范，编码不统一，数据也难以比对。国家层面缺乏统一的行业标准和编码体系，增加了招标采购、医保支付、价格监测、基金监管等工作的难度。

“统一医用耗材分类和编码对促进医保精细化管理，特别是治理高值医用耗材有着重要的基础性作用。通过统一编码和分类可以实现可比较、可监管、可分析。”李滔表示，国家医保局成立伊始就启动了全国统一的高值医用耗材编码编制制定工作，形成全国的通用语言，研究制定了医用耗材在内的15项信息业务的编码标准。6月27日已经在国家医保局的官网上线运行。最大的特点是规范了医用耗材的分类目录，实现了“一品一码”。

下一步考虑，各级药品监督管理部门注册、备案的单独收费医用耗材均应积极参与到产品信息维护，凡是产品信息不按照统一的分类和编码进入医保系统的，以后就不能在全国各省和国家平台上进行招采，也不能进行医保的支付。

公立医院实行带量采购，实施零差率

完善分类集中采购办法，公立医疗机构在采购平台上须公开交易，探索开展集中或者联合带量采购，取消耗材加成，实施零差率。完善医保支付政策，引导医疗机构主动降低采购价格。

同时落实医疗卫生行业管理责任，完善临床诊疗规范和指南，加强手术跟台管理，建立院内准入遴选、点评和异常使用预警等机制。加强定点医疗机构行为管理，完善医保智能审核系统，建立黑名单制度。

完善质量管理，严格注册审批，建立追溯体系和产品质量终身负责制。落实再评价和召回制度，强化流通管理，建立配送遴选机制，鼓励实行“两票制”。加强党风廉政建设，严格落实一岗双责，加大纪检监察力度，严肃查处贪污贿赂失职渎职等行为。

为保障改革落地见效，《方案》还强调要坚持三医联动，强化组织实施，提出要加大财政投入力度，合理调整医疗服务价格，深化医保支付方式改革，加快建立符合行业特点的薪酬制度等配套措施。要求各地各有关部门要提高认识、加强领导，明确责任、分工协同，加强宣传、合理引导，确保改革平稳有序推进。

李滔表示，下一步，国务院有关部门将按照《方案》的重点任务、分工和时间表，启动实施各项改革任务，逐步减轻人民群众的就医负担，促进行业健康有序发展。