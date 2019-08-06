国家中医药管理局拟推多项举措方便群众看中医

想看中医却不知道找哪家医院、哪个大夫合适，在网上预约也约不上号……针对群众看中医的这些难点、痛点、堵点，国家中医药管理局近日印发通知，要求在各级各类中医医院中加快推广实施一批优化流程、改善服务的措施，不断提升患者的获得感和满意度。

根据《国家中医药管理局办公室关于方便群众看中医进一步改善中医医院服务的通知》，为让群众随时随地获取到真实权威的中医医院和中医专科等信息、查询更便捷，8月底前，国家中医药管理局将在政府网站和中国中医药报官网等网站开通便民就医导航专栏，提供全国二级以上中医医院、国家临床重点专科（中医专业）以及全国名老中医等基本信息。

为了让患者看中医“少排队”“少跑路”“少等待”，通知要求，8月底前在省级及以上中医医院推广“一站式服务”，把印章、票据、医保政策咨询等功能窗口前移整合。12月底前，省级及以上中医医院开通微信公众号、手机App、网站、电话、自助机、诊间、现场预约等至少3种以上预约方式，并逐步增加网上预约号源比例；力争大多数医院预约诊疗率在现有基础上提高5个百分点，预约时段精准到30分钟以内。

在加强完善后勤等服务、加大医务社工和志愿者服务力度、建立健全中药药事管理质控体系等方面也有新举措出台。例如，8月底前，中医医院对院内导诊标识指示牌等进行全面排查整改；省级及以上中医医院全部设立医务社工部门，配备医务社工，开通患者服务中心；省级中医药主管部门要确定具备一定条件的三级中医医院，建立省级中药药事管理质量控制中心等。

此外，通知还要求，自8月底开始，国家中医药管理局各局属管医院以知名专家团队形式（原则上每个医院团队数不少于20个，眼科医院不少于10个），至少每半个月里利用半天时间，深入基层医疗卫生机构出诊，让群众在家门口就能享受高水平的中医医师诊疗服务。