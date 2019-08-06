推动全民健身 习近平身体力行

编者按：

今年8月8日是中国第11个“全民健身日”。从应运而生的愿景到深入人心的理念，席卷全国的健身热潮记录着中国人的健康生活方式和昂扬精神风貌。

全民健身运动的普及是一个国家现代化程度的重要标志。2014年10月，中国将全民健身上升为国家战略。习近平总书记亲自谋划和推动全民健身事业，把全民健身作为全面建成小康社会的重要组成部分，更好发挥全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦中的积极作用。

习近平是全民健身的倡导者、践行者，他多次在不同场合讲述自己的健身运动心得，强调全民健身的重要意义。

在全民健身日即将到来之际，让我们重温习近平关于推进全民健身的重要论述。

全民健身是国家现代化的重要标志

以习近平同志为核心的党中央亲自谋划推动体育事业改革发展，将全民健身上升为国家战略，广泛开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合。习近平多次强调全民健身对于推动中国体育事业发展、提升人民健康水平的积极作用，并强调要推动全民健身和全民健康的深度融合。

广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设，筹办好北京冬奥会、冬残奥会。

——2017年10月18日，党的十九大报告

发展体育运动，增强人民体质，是我国体育工作的根本方针和任务。全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。我们要广泛开展全民健身运动，促进群众体育和竞技体育全面发展。

——2013年8月31日，在沈阳会见参加全国群众体育先进单位和先进个人表彰会、全国体育系统先进集体和先进工作者表彰会的代表

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强，国运兴则体育兴。加快建设体育强国，就要坚持以人民为中心的思想，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，落实全民健身国家战略，不断提高人民健康水平。

——2017年8月27日，在天津会见全国群众体育先进单位、先进个人代表和全国体育系统先进集体、先进工作者代表以及在天津全运会群众比赛项目中获奖的运动员代表

“发展体育运动，增强人民体质”是我国体育工作的根本任务。希望同志们充分认识体育对提高人民健康水平的积极意义，落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，促进健康中国建设。

——2016年8月25日，在北京人民大会堂会见第31届奥林匹克运动会中国体育代表团全体成员

中国政府推动全民健身的政策措施，对于推动中国体育事业发展、提升人民健康水平也起到了积极作用。

——2015年8月22日，在国家体育场会见国际奥委会主席巴赫

全民健身运动的普及和参与国际体育合作的程度，也是一个国家现代化程度的重要标志。中华人民共和国建立70年来，中国人民的健康素质有了很大提高。普及冰雪运动，增强人民体质与中国实现“两个一百年”奋斗目标也是契合的。

——2019年1月31日，在人民大会堂会见国际奥委会主席巴赫

要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。

——2016年8月，在全国卫生与健康大会上发表重要讲话

让广大青少年积极投身体育锻炼

在由体育大国向体育强国迈进的过程中，群众体育的发展必不可少。习近平多次就发展全民健身，推动群众体育、竞技体育和体育产业的协调发展作出指示。他还十分关注青少年健身运动的普及发展，鼓励青少年积极投身体育锻炼。

少年强、青年强则中国强。少年强、青年强是多方面的，既包括思想品德、学习成绩、创新能力、动手能力，也包括身体健康、体魄强壮、体育精神。希望通过你们在这届青奥会上的精彩表现，带动全国广大青少年都积极投身体育锻炼，既把学习搞得好好的，又把身体搞得棒棒的，做到德智体美全面发展，将来成为祖国建设的栋梁之材。

——2014年8月15日，看望南京青奥会的中国体育代表团

希望总结经验，传承和发扬好青奥会留下的宝贵财富，更加重视青少年体育工作，引导广大青少年继续弘扬奥林匹克精神，积极参与体育健身运动，强健体魄、砥砺意志，凝聚和焕发青春力量，为中华民族伟大复兴作出应有贡献。

——2015年4月，就南京青奥会成功举办作出重要指示

我们要分类指导，从娃娃抓起，扎扎实实提高竞技体育水平，持之以恒开展群众体育，不断由体育大国向体育强国迈进。

——2014年2月6日，在俄罗斯索契同国际奥委会主席巴赫交谈

城市是人民的城市，要多打造市民休闲观光、健身活动的地点，让人民群众生活更方便、更丰富多彩。

——2018年6月12日，在山东考察

发展体育事业不仅是实现中国梦的重要内容，还能为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。我们要弘扬中华体育精神，弘扬体育道德风尚，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快建设体育强国。

——2019年2月1日，在北京考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作

得知你们珍惜深造机会，边努力学习，边刻苦训练，积极参与全民健身推广工作，我感到很高兴。

——2019年6月18日，给北京体育大学2016级研究生冠军班全体学生回信

“我也是体育爱好者”

习近平是体育爱好者，也是全民健身的践行者。在习近平看来，锻炼身体可以保持身体健康，也有助于提高工作效率。在接受俄罗斯电视台采访时，习近平说，我本人现在还是抽出时间来游泳，一天一千米。

习近平在国际舞台上有“足球先生”之称。出访期间，他曾多次表达自己对足球运动的喜爱和关注。他希望更多的青少年投身中国足球事业，让积极向上的足球文化成为中国人民实现中国梦的正能量。

我也是体育爱好者，喜欢游泳、爬山等运动，年轻时喜欢足球和排球。

——2013年3月19日，在人民大会堂接受金砖国家媒体联合采访

说到体育活动，我喜欢游泳、爬山等运动，游泳我四五岁就学会了。我还喜欢足球、排球、篮球、网球、武术等运动。冰雪项目中，我爱看冰球、速滑、花样滑冰、雪地技巧。特别是冰球，这项运动不仅需要个人力量和技巧，也需要团队配合和协作，是很好的运动。

——2014年2月7日，在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访

体育交流是中英人文交流的重要组成部分。希望双方加强包括足球在内的体育交流合作，提高两国人民健康水平，促进中英友好。

——2015年10月23日，在英国参观曼彻斯特城市足球学院

足球运动的真谛不仅在于竞技，更在于增强人民体质，培养人们爱国主义、集体主义、顽强拼搏的精神。我们正在培养全社会足球文化，深化足球管理体制改革，建立符合世界足球发展规律和中国国情、专业高效的组织管理体系，大力发展青少年足球，完善足球场地等基础设施，加强国际交流借鉴，通过扎扎实实的努力，久久为功，逐步提高中国足球水平，让积极向上的足球文化成为中国人民实现中国梦的正能量。

——2017年6月14日，在北京会见国际足联主席因凡蒂诺

努力带动更多人参与冰雪运动

习近平十分关心北京2022年冬奥会的筹办和中国冰雪运动的发展。他曾对国际奥委会主席巴赫说：“在中国，冰雪运动不进山海关。如果冰雪项目能在关内推广，预计可以在两三亿人中带动更多人参与，由此点燃中国冰雪运动的火炬。”

北京举办冬奥会将带动中国3亿多人参与冰雪运动，这将是对国际奥林匹克运动发展的巨大贡献。

——2015年1月14日，会见国际奥协主席、亚奥理事会主席艾哈迈德亲王

2022年冬奥会在北京举办，将进一步激发中国民众对奥林匹克运动的热情，带动更多中国人关心、热爱、参与冰雪运动，为奥林匹克运动发展和奥林匹克精神传播作出积极贡献。

——2015年8月22日，在国家体育场会见国际奥委会主席巴赫

坚持共享办奥，积极调动社会力量参与办奥，提高城市管理水平和社会文明程度，加快冰雪运动发展和普及，使广大人民群众受益。

——2015年11月，对办好北京冬奥会作出重要指示

要把推动冰雪运动普及贯穿始终，大力发展群众冰雪运动，提高冰雪运动竞技水平，加快冰雪产业发展，推动冬季群众体育运动开展，增强人民体质。

——2016年3月18日，在中南海主持召开会议，专题听取北京冬奥会、冬残奥会筹办工作情况汇报

我们将以北京冬季奥运会为契机，把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强，同时大力发展群众体育，通过全民健身实现全民健康，进而实现全面小康目标。

——2017年1月18日，在洛桑国际奥林匹克博物馆会见国际奥委会主席巴赫

人生幸福快乐，强身健体十分重要。我们申办北京冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展。我们提出，要努力带动更多人参与冰雪运动，北京冬奥会是一个重要推动，对冰雪运动产业也是一个重要导向。

——2017年1月23日，在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作

对提高我国冬季运动竞技水平，要及早谋划、持续推进。在时间上要长短结合，既立足长远，扩大冬季运动覆盖面，夯实冬季运动群众基础，又着眼参赛，集中兵力提高技战术水平。

——2017年2月24日，主持召开北京城市规划建设和北京冬奥会筹办工作座谈会

我们将以北京冬奥会为契机，推动群众体育和竞技体育全面平衡发展，推进全民健身事业，不断提升人民健康水平。

——2017年8月27日，在天津会见国际奥委会主席巴赫

本报记者 刘 峣整理

(责编：李轶群、杨迪)