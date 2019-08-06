鼓励患者拍照监督未免矫枉过正

近日，山西省文水县人民医院“老人病危求救，医生却忙拍照”一事成为舆论焦点。山西省卫生健康委印发通知，部署开展为期1个月的医德医风专项整治工作。专项整治以改变医疗服务中“生冷硬顶推拖”为重点，力求树立卫生行业新形象。整治工作共提出6条要求，其中鼓励拍照举报投诉，引发社会热议，此举是否会侵犯医生隐私权、医生能否拒绝等，成为医务人员关注的焦点。

“随手拍、及时拍”等举报投诉方式，无非是想激发群众的监督热情，通过无处不在和更加细致的群众监督，促进医德医风持续向好。但也要看到，“随手拍、及时拍”很可能会对医疗行为造成干扰。

假如拍照是隐蔽进行，就很容易侵犯到医生和患者的个人隐私，特别是，很多医疗检查需要暴露身体，很难说不会被其他患者拍摄进去。并且，医疗行为不是用一两张照片就能说明问题的，有图未必有真相，难免会出现断章取义、歪曲事实等情况。

假如拍照是公开进行，副作用同样不容低估。医疗具有许多不确定的风险，医生敢于担当，方能找到最佳的诊疗方案。这其中，患者的包容和支持，是医生敢于担当的前提。但当医生的诊疗过程随时都可能被拍照或录音、录像时，医生治疗起来就可能变得畏首畏尾，最终受损的还是患者。

大部分医务人员都对患者或明或暗的拍照与录音、录像行为表示反感，认为这是对自己诊疗行为的不信任、不尊重。鼓励患者“随手拍、及时拍”，或许可以对医务人员起到一定的监督作用，但人为增加了医患隔阂和猜疑，会让医患互信基础进一步丧失。

监督医疗行为、改善医德医风，重在日常监管，既不能失之于宽，也不能矫枉过正。管理部门想要改善医德医风的迫切心情是可以理解的，但出台措施时既要考虑患者利益，也要顾及医者感受，尊重诊疗行为与规律，如此方能让医患之间少一份提防与猜忌，多一份信任与理解，成为同一战壕的战友，齐心协力战胜疾病。