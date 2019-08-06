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性侵未成年犯罪必将无处藏匿

谢晓刚

2019年08月06日08:38 来源：健康报网

最高人民检察院第九检察厅厅长史卫忠近日在相关会议上介绍，检察机关将建立全国性侵害未成年人犯罪信息库，推动形成涉及未成年人相关行业入职查询和从业限制制度。

未成年人受侵害并不是新鲜话题，各国都采取强力措施予以严惩，加以防范。著名的美国“梅根法”，就是强制要求性侵者登记个人信息，州政府建立跟踪数据库，当有性侵前科者搬入社区时要及时通知社区，对于重复多次性侵者予以终身监禁等，对有性侵记录者起到了有效的隔离、震慑作用。不少国家以此为鉴，纷纷建立起本国的犯罪信息库和入职查询制度。

浙江省慈溪市曾于2016年试图将人员信息挂在门户网站、微信公众号、微博及电视广播等处，这种更为激进的方式引人赞誉的同时也引来对相关隐私泄露的争议。此番建立全国性侵害未成年人犯罪信息库，通过大数据管理，推动形成涉及未成年人相关行业入职查询和从业限制制度，从国家层面为保护未成年人立起一道防火墙。

当然，要真正利用大数据达到让性侵害未成年人的罪人无处藏匿，仍需假以时日，尤其需要各级政府与司法部门一起做到信息互联互通互动，在信息采集中做到不漏网，以周密的违法信息和严格的制度，向着更加规范的方向发展。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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