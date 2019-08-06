肠道不好的人更易“伤春悲秋”

我们人体，不管是体内还是体表，都有大量的微生物，特别是在肠道，可能包含着80%的人体微生物。人这一生，想要拥有健康的身体就必须与菌群共存。现在科学研究认为，人的情绪状态和肠道健康状态关系非常密切，一旦肠胃出了问题，人的情绪将随之受到负面影响。别小看你的肠胃，它也是人体里一个小小的“江湖”。

精彩观点

现在研究发现，其实我们的喜怒哀乐，我们的生老病死，都和我们的微生物有密切的关系。这些微生物会帮助我们去抵抗一些病原菌——他们会形成一个膜，帮助我们去抵抗那些病菌的侵染；这些微生物还可以“训练”我们的免疫系统，让我们的免疫系统发育完善；另外，这些微生物还可以影响我们的精神状态，甚至我们大脑的发育。

通过检测口腔中和唾液中的菌群，结果就发现，这十秒钟的接吻过程，实际上双方之间有八千万个细菌进行了交换。

比如说“愁肠百结”，一个人很发愁，很烦恼的时候，他的肠道是什么样子的？好多弯弯，好多结，打不开，很难受。另外还有“柔肠百转”，性格比较柔弱，比较婉转的这些女孩子，她的肠道的状态就像是转一百个弯。

生老病死、喜怒哀乐，都和微生物有关

我们人体，不管是体内还是体表，都有大量的微生物，特别是在我们的肠道，可能包含80%的人体微生物。这些微生物的重量可以达到1.5到2公斤，数量可以达到10的14次方。

现在研究发现，其实我们的喜怒哀乐，我们的生老病死，都和我们的微生物有密切的关系。这些微生物会帮助我们去抵抗一些病原菌——他们会形成一个膜，帮助我们去抵抗那些病菌的侵染；这些微生物还可以“训练”我们的免疫系统，让我们的免疫系统发育完善；另外，这些微生物还可以影响我们的精神状态，甚至我们大脑的发育。

微生物和人之间，其实是一种共生的关系，那什么是共生呢？其实就是互惠互利，微生物对人有帮助，同样人也会对微生物有帮助。

在人的一生中，微生物是属于动态变化的。原来认为我们的子宫内是完全无菌的，但是近几年的研究发现，在子宫的不同部位，都存在着菌。比如说在羊水中，在胎盘中，在脐带上都有菌。所以在怀孕的这九个多月里，胎儿和母亲其实是一直有菌的交换。母亲的菌群一直在影响着胎儿的菌群。随着胎儿的出生，这些微生物（随产道）就会定植到这个孩子的体内。当然，如果这个孩子是剖宫产，他没有经历产道的情况下，母亲的菌群就不能很好地定植到孩子的体内。有研究分析发现，剖宫产的孩子菌群的发育要比正常顺产的孩子晚一个月。

孩子出生之后，吃母乳，吃辅食，他的菌群也会逐渐地增多，到三岁左右的时候，孩子的菌群就和成年人比较接近了。随着孩子去幼儿园，接触不同的人，吃不同的食物，或者到各地去旅游，他的菌群多性也会逐渐地增加。所以说，在人的一生中，菌群是处于时刻的动态变化的。

接吻十秒钟，交换彼此八千万个细菌

有一个问题，人类为什么要接吻呢？这个问题很多人没有想过。

人类的接吻跟动物是不一样的，人类有法式长吻，有深吻，有非常密切的唾液的交换和舌头的接触。

人和人之间的这种接吻，实际上还有一些生物学的原因，或者微生物的原因。有研究显示，女性在选择配偶之前，她要保证自己的后代会健康，能够顺利地生产。所以，在接吻的过程中，她能够感受到男性口腔中的菌群、病毒，感受到之后，女性就会做出一些免疫的反应，了解对方的菌群是不是会危害到她自己或者孩子健康；同时身体就会做出一些免疫的反应，也会产生一些相应的抗体，这样将来在受精的时候，就会不陌生，就会对一些病原物质产生免疫，能够保证她顺利地去生产。

有一项研究做了一个很有意思的实验，找了两对夫妻，在做实验之前，采集两对夫妻的唾液和他们口腔中的一些菌群样本，然后让他们接吻十秒钟，十秒钟之后，再采集一次样本。而另一组，在他们接吻之前，喝了一口酸奶，含有益生菌的酸奶，然后再看一看他们接吻之后舌头和口腔的菌群。

通过检测口腔中和唾液中的菌群，结果就发现，这十秒钟的接吻过程，实际上双方之间有八千万个细菌进行了交换。并且发现，有一些共享的菌，也就是双方之间都会有的菌，实际上是这种接吻来产生的。所以说接吻的过程，实际上伴随了非常多的微生物的交换。

愁眉苦脸的林黛玉，肠道可能也不健康

现在科学研究认为，人的情绪状态和肠道健康状态关系非常密切，一旦肠胃出了问题，那人的情绪将随之受到负面影响。别小看你的肠胃，它也是人体里一个小小的“江湖”。

林黛玉在我们的印象中，总是每天都愁眉苦脸，哭哭啼啼的；同样的，她的身体也是虚弱的，17岁的时候，就“泪尽而亡”。想到林黛玉的一生的时候，我觉得，可能她的肠道真的是不健康的。

有一些谚语、成语，把我们的情绪状态和我们的肠道健康状态做了非常好的联系。比如说“愁肠百结”，一个人很发愁，很烦恼的时候，他的肠道是什么样子的？好多弯弯，好多结，打不开，很难受。另外还有“柔肠百转”，性格比较柔弱，比较婉转的这些女孩子，她的肠道的状态就像这样转一百个弯。

在国外也是一样，比如说外国有个谚语，翻译过来就是“胃里像有个蝴蝶在飞”，形容人非常忐忑，心里七上八下的这种感觉。另外还有一组谚语，叫做follow your gut，gut这个词，实际上在英语里面是肠道的意思，follow your gut的意思，不是跟随你的肠，而是说要跟着感觉走。所以说我们的肠道和我们的情绪状态，古人都有非常好的总结。

而且还有一些有意思的研究发现，如果给动物施加一些压力，这个动物的菌群会发生变化。比如，一只老鼠，不让它睡觉，不让它吃饭，不让它喝水，过几天之后，这个老鼠肠道中的一些有益菌就减少了，有害菌增多了。另外，还有一些母子分离的实验，就是把小猕猴从它妈妈身边拿走，小猕猴的肠道菌群也会出现问题。所以说，如果精神压力存在的情况下，菌群也会出现一些相应的变化。

有研究发现，人在有压力的时候，更倾向于吃一些高糖高脂的食物。确实，吃完这些食物之后，大脑中会分泌一种激素，这种激素就是抗焦虑肽NPY，这种激素一产生，人的焦虑压力情绪就少了，或者消除了。

但是同时，随着这个肽的出现和增加，人的食欲或者人的代谢也会出现问题。这个肽增加之后，人会倾向于吃更多的食物，越吃越多，然后人就会越来越胖。

所以说，压力确实会改变你的食物选择。但是同时也会让你吃得更多，长得更胖。(中国科学院心理研究所行为生物学博士、微生物组学与生物信息学博士后 段云峰)