母乳喂养，立法是最好的倡导

7月31日，《广州市母乳喂养促进条例（草案修改建议稿）》（下称《草案修改建议稿》）通过一审，有望在今年年底出台，成为国内首部为促进母乳喂养单独设立的地方行政法规。

母乳喂养在为婴儿提供理想食品方面无可比拟。世界卫生组织曾在一份报告中总结了母乳喂养的多项好处，包括预防疾病、促进发育等。可是，中国的母乳喂养情况却不尽如人意。中国发展基金会在年初发布的《中国母乳喂养影响因素调查报告》显示，我国仅有29.2%的6个月内婴儿实现了纯母乳喂养。这一数据不仅远低于全球平均值（43%），也小于低收入和中等收入国家（37%）。

为什么母乳喂养推广难？一是观念上不重视，有人认为母乳喂养可有可无，加之如今的婴儿奶粉广告宣传声势浩大，诱导妈妈给孩子添加奶粉，放弃母乳喂养；二是现实条件上不具备，不少妈妈休完产假后需要立刻返回职场，不具备全母乳喂养的条件，还有公共设施配套不足，没有方便的母婴室，也是影响妈妈们坚持母乳喂养的重要原因。

许多人对于用立法能否有效推进母乳喂养心存疑虑。诚然，观念的改变不是一朝一夕就能实现，但是，立法无疑体现出了对母乳喂养的最大支持，也是最好的倡导。而且，《草案修改建议稿》中的一些明确规定，将以往的倡导上升到了强制实施的程度，客观上有利于母乳喂养的推进。比如，明确了应当按条款规定建立母婴室，却未建立的场所，罚款两万元；将母乳喂养知识纳入医疗机构的岗位培训、考核等。

事实上，母乳喂养观念的改变，很大程度上取决于公共政策支持和公共设施配套，自2016年10月广州市政府出台《广州市公共场所母婴室建设三年行动计划》以来，广州已建成符合标准的母婴室600多间，母婴喂养观念也渐渐深入人心。而2016年修订的《广东省人口与计划生育条例》将合法生育的奖励假期增加为80天，在客观上发挥了推动母乳喂养的作用。相信随着母乳喂养立法的落地实施，将会营造出更好的社会支持环境，助力母乳喂养。