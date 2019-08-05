热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

医疗机构严重失信者将被公布

2019年08月05日10:03 来源：北京日报

本市将建立医疗机构信用记录，公布严重失信者黑名单，并向各区公共信用信息平台推送黑红名单及联合奖惩信息。市卫健委日前下发进一步加强医疗服务多元化监管通知，今后将持续从机构自治、行业自律、政府监管、社会监督等方面发力，推动全市医疗服务质量水平提高。

市卫健委表示，2019年底前，全市所有医疗机构必须完成一次全面自查，今后坚持每年全面自查一次。对自查发现的问题，要立即整改，实现全过程持续改进。2019年，以健康体检及医疗美容为切入点和突破口，由北京健康管理协会及北京医疗整形美容业协会牵头，制定北京市健康体检及医疗整形美容行业信用评价指标，实施行业内医疗服务信用评价，将信用评价结果纳入“信用北京”信用平台公示。其他行业协会或者学会，参照北京市健康体检及医疗整形美容行业信用评价指标，制定本领域信用评价指标规则。

市卫健委要求各区卫生健康委要进一步完善协同监管机制，同属地公安、市场监管、药监、医保等相关部门加强沟通协作，同时在卫生行政部门内部实现监管结果多方应用的信息闭环。结合辖区内医疗机构依法执业自查结果、信用评价结果、校验管理、既往监督检查、投诉举报、不良记分等情况，建立医疗机构信用记录，公布严重失信者黑名单，并向各区公共信用信息平台推送黑红名单及联合奖惩信息，使严重失信者“一处失信、处处受限”；对诚实守信的市场主体，优先提供公共服务便利，优化行政监管安排，并积极向市场和社会推介，引导各方面提供优惠和便利。

市卫健委还鼓励公众参与监督。可借鉴之前打击非法行医、整治非法医疗美容有奖举报制度的经验，鼓励公众提供违法违规案件线索，逐步实现对医疗卫生服务行业的全方位监督。（记者 刘欢）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn