医疗机构严重失信者将被公布

本市将建立医疗机构信用记录，公布严重失信者黑名单，并向各区公共信用信息平台推送黑红名单及联合奖惩信息。市卫健委日前下发进一步加强医疗服务多元化监管通知，今后将持续从机构自治、行业自律、政府监管、社会监督等方面发力，推动全市医疗服务质量水平提高。

市卫健委表示，2019年底前，全市所有医疗机构必须完成一次全面自查，今后坚持每年全面自查一次。对自查发现的问题，要立即整改，实现全过程持续改进。2019年，以健康体检及医疗美容为切入点和突破口，由北京健康管理协会及北京医疗整形美容业协会牵头，制定北京市健康体检及医疗整形美容行业信用评价指标，实施行业内医疗服务信用评价，将信用评价结果纳入“信用北京”信用平台公示。其他行业协会或者学会，参照北京市健康体检及医疗整形美容行业信用评价指标，制定本领域信用评价指标规则。

市卫健委要求各区卫生健康委要进一步完善协同监管机制，同属地公安、市场监管、药监、医保等相关部门加强沟通协作，同时在卫生行政部门内部实现监管结果多方应用的信息闭环。结合辖区内医疗机构依法执业自查结果、信用评价结果、校验管理、既往监督检查、投诉举报、不良记分等情况，建立医疗机构信用记录，公布严重失信者黑名单，并向各区公共信用信息平台推送黑红名单及联合奖惩信息，使严重失信者“一处失信、处处受限”；对诚实守信的市场主体，优先提供公共服务便利，优化行政监管安排，并积极向市场和社会推介，引导各方面提供优惠和便利。

市卫健委还鼓励公众参与监督。可借鉴之前打击非法行医、整治非法医疗美容有奖举报制度的经验，鼓励公众提供违法违规案件线索，逐步实现对医疗卫生服务行业的全方位监督。（记者 刘欢）