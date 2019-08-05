凶险的儿童急腹症 都有救治的黄金期

主任医师，硕士生导师，南京医科大学附属儿童医院普外科主任 姜斌

炎炎夏日，躲在空调房内，吃着冰淇淋，抱着大西瓜也成了不少孩子的夏日生活方式，医院内患有肠梗阻、肠套叠、阑尾炎等急腹症的孩子明显增多。南京市儿童医院普外科姜斌主任表示，急腹症的发生与孩子的饮食密切相关，孩子过多食用生冷刺激的食物容易引起急腹症，家长给孩子熬的滋补汤也会带来肠胃疾病。

急腹症患儿增多，饮食不当是诱因

进入夏季，南京市儿童医院急腹症的患儿明显增多，“很多患儿都是进食了较多凉性食物导致急腹症。”姜斌主任举了个非常典型的例子，“有个五岁的孩子因为贪凉，控制不住自己，白天吃了较多冰淇淋，到了晚上便开始呕吐腹泻，到医院检查发现是急性阑尾炎。”幸而手术做得及时，孩子没有出现穿孔、腹膜炎等症状。姜斌主任认为，这类疾病的发生与孩子的饮食是密切相关的，很多家长可能看护孩子不是特别周到，误让孩子进食了很多凉性的东西，比如吃冰西瓜、吃冰淇淋等，导致很多孩子出现阑尾炎、肠梗阻、肠套叠这类病例。

除了食用生冷刺激食物引起的急腹症，也有不少患儿误食东西导致了急腹症。“有个孩子误食了长条的磁珠，导致肠穿孔，最终通过手术将磁珠取了出来。”姜斌主任提醒各位家长，看护孩子时要仔细一些，防止孩子误食不该食用的小玩意，避免这类的意外伤害。

孩子如果这样哭闹一定要警惕

如果孩子患有凶险的肠套叠、肠梗阻等急腹症，家长又该如何辨别孩子的症状呢？“孩子的腹痛症状与一般的腹痛大有不同。”姜斌主任表示，孩子若得了急腹症，首先会出现腹痛，甚至伴发一些呕吐、腹泻等症状，而且这种腹痛是持续性的，甚至会越来越严重。一般患有急性阑尾炎的孩子腹痛会持续性地加重，有些孩子可以明确地指出是右下腹的疼痛。但是患有肠套叠的孩子一般来说年龄较小，表达能力不强，只能以哭闹的形式来反映，孩子在哭可能表示腹痛，所以家长要仔细观察孩子是否伴发呕吐、腹泻等症状。

如果孩子出现呕吐现象，这时家长尤其要注意。姜斌主任解释，孩子一开始的呕吐物可能只是胃内容物，但如果呕吐不停，呕吐物颜色慢慢加深，甚至出现黄绿色呕吐物、粪渣型呕吐物，这说明孩子可能出现急腹症，家长要特别当心，及时送孩子到医院观察。

姜斌主任表示，很多急性病都有一个抢救时间或者急诊的黄金时间。以阑尾炎的病例来说，如果出现持续性加重的腹痛，一般发现12个小时之内，绝大部分的患儿都已经出现穿孔现象。以肠套叠的病例来说，一般在24到48小时之内，孩子早期可能出现不明原因的哭闹甚至伴发呕吐，但随着时间延长，可能会出现血便，这时候家长就要特别警惕。因为超过这个时间没有灌肠的指征，就只能给孩子做手术了，这样对孩子的伤害也较大。所以家长一定要仔细观察，能够早期发现很重要，医生能做到早期诊断、早期治疗，不光使手术简单，孩子也能恢复得较快，而且减少出现远期并发症的可能，对患儿来说非常有利。

吃黄鳝甲鱼滋补不如让孩子多喝牛奶

急腹症让孩子痛苦不堪，也令家长心疼不已，姜斌主任提出几点建议，为各位家长科普一下如何正确预防急腹症。姜斌首先强调孩子运动时要注意安全，建议家长不要让孩子做过于剧烈的活动，在户外活动时，家长也要尽量看护好孩子，防止孩子出现意外的伤害。

其次在饮食方面也很重要，高温酷暑，吃些冷饮降降暑对于成人来说当然可以，但是姜斌主任建议家长少给孩子食用生冷刺激油腻的食物。姜斌主任解释说，对孩子来说，胃肠道发育还不是很完善，他们无法适应这些生冷食物。还有些因为年纪小容易误食的孩子，姜斌主任表示，很多小孩子还没有意识什么东西可以吃，什么东西不能吃，家长一定要在饮食方面也看护到位，避免这些类似的意外伤害。

另外孩子的饮食也要健康。不少家长热衷于给孩子熬汤，做黄鳝、甲鱼，想让孩子多吃一些滋补的东西，但姜斌主任认为，有些家长需要改变一下这些观念了。“其实很多孩子不一定能耐受这类滋补的食物。”姜斌主任表示，其实这些滋补性食物的营养价值都没有常规的奶制品高，奶的营养可能比这些汤的营养价值要高5到10倍以上。姜斌主任举了个例子，曾经有个患儿家属因为觉得螃蟹很滋补，于是给一岁半的孩子吃了一个半的螃蟹，但第二天，孩子便出现了肠套叠。螃蟹是凉性的食物，孩子的肠胃暂时无法适应，孩子吃进去以后可能会引起异常的肠胃蠕动。“每天的牛奶鸡蛋，已经能最基本的保障每天的营养了。”姜斌主任说。

儿童外科手术朝微创化、无瘢痕化发展

姜斌主任表示，儿童普外科未来发展趋势方面，有几个理念一定贯穿其中。第一，做到能不开刀尽量不开刀，不开刀就能解决患儿的问题是最好的。第二，如果需要开刀，肯定是微创化手术，这样能够使患儿快速地恢复，早日回归家庭。

在外科技术上，南京市儿童医院普外科正朝着所有儿童的手术越来越微创化、无瘢痕化的方向努力，但儿科的微创手术与成人相比难度可大多了，姜斌主任形容其为“螺狮壳里做道场”，因为儿童腹部的空间非常小，对成人患者可以使用吻合器，而儿科医生完全是靠手工去止血，靠手工去缝一些肠管，是体现医生手上功夫的手术。“很多从脐部切口的手术，腹腔镜手术，脐部的单孔手术越来越流行。”姜斌主任表示，像阑尾炎、肠套叠等疾病，都可以使用腹腔镜手术，通过脐部的单切口做一个无疤痕化的手术。今年儿童医院普外科微创手术整体的比例已经达到了30%-40%左右，随着条件越来越先进，技术越来越成熟，在未来比例会越来越高。