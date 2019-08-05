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北京社区控烟评价体系将上线

杨金伟

2019年08月05日09:03 来源：健康报网

近日，北京市控制吸烟协会第13次发布控烟信息通报，称“无烟北京”微信公众平台6月1日～7月31日接到市民对违反《北京市控制吸烟条例》的投诉举报2447件。餐厅、写字楼、办公楼依然是违法吸烟重灾区，违法吸烟投诉数占总数的74.0%。《北京市社区（街道）控烟工作评价体系》即将上线运行，旨在实现控烟工作在街道层面的精细化管理。

此次通报首次曝光了居民住宅楼内违法吸烟行为。通报称，在丰台区万泉寺东路9号院1号楼内，有人因多次违法吸烟而受到广大居民谴责。北京市控制吸烟协会提示，住宅楼道、电梯间属于公共场所，禁止吸烟。希望小区物业管理和社区居委会承担起控烟宣传及劝阻违法吸烟责任。

北京市控制吸烟协会负责人透露，《北京市社区（街道）控烟工作评价体系》上线运行后，数百名控烟志愿者将对全市16个行政区、150个社区（街道）、11个行业单位的20个控烟项目指标进行暗访检查，对检查数据进行综合分析，得出评价指标并依次排名，从而实现控烟工作在街道层面的精细化管理。据介绍，朝阳区已将控烟检查数据列入全区各街乡控烟开展情况评比依据，并纳入街乡年度绩效考核。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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