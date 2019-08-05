国家卫健委等五部门发力齐促儿童血液病、恶性肿瘤救治救助

国家卫生健康委员会等五部门近日联合发力，力促儿童血液病、恶性肿瘤救治救助工作落到实处，切实维护儿童健康权益。

在部署相关工作的全国电视电话会议上，国家卫健委副主任王贺胜说，党中央国务院高度重视儿童医疗健康事业和重大疾病诊疗保障。作为严重威胁儿童健康的一类重大疾病，儿童血液病、恶性肿瘤的救治保障意义重大，是一项重点任务。

根据五部门印发的《关于开展儿童血液病、恶性肿瘤医疗救治及保障管理工作的通知》，我国将把发病率相对较高、诊疗效果明确、经济负担重的10个病种作为首批救治管理病种，迅速建立健全定点医院及诊疗协作网络，实施以省级、市级为单位的集中救治管理。同时，在已建立运行的中国儿童白血病诊疗登记管理系统基础上，完善增加儿童血液病、恶性肿瘤病例信息登记项目，加强个案跟踪管理，实施家庭医生签约管理。

儿童实体肿瘤有早期发现较困难的特点，相关病种的早期筛查方案和技术，在新生儿及婴幼儿体检过程中如何实施？有关论证将开始进行。

儿童血液病、恶性肿瘤病种多、治疗难度大，造成治疗周期长、医疗费用高、报销比例低、家庭负担重。根据通知要求，我国将进一步完善药品供应和医疗保障政策，提高保障水平、简化报销手续，切实减轻患儿家庭负担。

值得注意的是，通知还要求对符合条件的抗癌药品、儿童用药品实施优先审评审批，探索利用血站富余血浆生产血液制品，用于血液病、恶性肿瘤患儿救治。