医疗收费电子票据将全面推行

财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局近日联合印发《关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》，指出各地应在2020年年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革，推广医疗收费电子票据。

《通知》指出，自《通知》发布之日起，启用全国统一的医疗收费票据式样，包括医疗门诊收费票据（电子）式样、医疗住院收费票据（电子）式样、医疗门诊收费票据（机打）式样和医疗住院收费票据（机打）式样。同时，启用全国统一的医疗收费明细（电子）式样，配合电子票据使用。考虑到系统升级改造、票据管理实际情况，设置1年过渡期，在2020年年底前各地原有票据式样和全国统一票据式样并行。

《通知》要求，各地区财政部门要做好医疗收费电子票据管理改革保障工作，实现本地区系统与财政部系统对接，做到全国医疗收费电子票据一站式查询、真伪查验和报销入账。各地区卫生健康部门要督促本地医疗卫生机构做好医疗收费电子票据管理改革，落实信息系统改造、业务流程调整工作，按规定使用全国统一式样的医疗收费票据。各地区医保部门要按照要求，实现与财政部门信息互联互通，及时将医疗收费电子票据入账报销等信息反馈财政部门，并利用医保网络通道实现与医疗机构信息传输，做好医疗收费电子票据应用工作。各医疗卫生机构要改造信息系统，调整业务流程，实现与财政、卫生健康、医保部门系统对接，按规定启用全国统一的医疗收费票据。

《通知》还明确，医疗卫生机构在开具医疗收费票据时，应规范填列医疗收费项目、其他信息等内容。其中，交款人统一社会信用代码应填列患者有效证件号码，并隐去涉及患者隐私的部分字段。