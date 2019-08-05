胸部缩水下垂，不是喂母乳该背的锅

世界母乳喂养行动联盟组织将每年的8月1日~7日定为世界母乳喂养宣传周，旨在促进社会和公众对母乳喂养重要性的正确认识，积极鼓励和支持母乳喂养，拓宽母乳喂养的内涵，创造一种爱婴、爱母的社会氛围。虽然母乳喂养的诸多优点都逐渐被大家认可和接受，但作为妈妈们，也对此产生一些困扰，比如传说哺乳会使乳房缩小和下垂。这是真的吗？产科专家指出，乳房的“下垂”和“缩小”，真不是喂母乳应该背的锅，而是女性体内激素变化和日常生活中护理不当惹的祸。比如不穿内衣、喂奶姿势不正确、减肥过快、年龄增长等，都是胸部变形或下垂的影响因素。妈妈们只要在平时生活中坚持做到正确的“护胸秘笈”，完全可以尽快恢复和保持好身材，放心地将母乳喂养进行到底。

■ 北京市妇产医院产科副主任医师 王小榕

多项研究表明，母乳喂养有诸多好处：母乳中含有婴儿出生后4-6个月内生长发育所需的多种营养物质。如适合新生婴儿的蛋白质、脂肪、乳糖、盐、钙、磷，足量维生素等营养成分；母乳清洁、卫生、新鲜、无菌，经济、方便、温度适宜，是初生婴儿最理想的食物。母乳尤其是初乳含有丰富的抗感染物质，能保护婴儿少患病，提高婴儿对消化道、呼吸道和某些传染病的抵抗力；哺乳可以减少母亲产后出血，有利于子宫恢复，而且可抑制排卵，降低产妇日后患卵巢癌和乳腺癌的概率；母乳中的某些物质为婴儿脑神经细胞发育所必需，有利于智力发展；哺乳还能增强母婴之间的感情。

然而经常会有准妈妈们对产后的哺乳问题产生疑虑，疑虑最多的问题就是：传说哺乳会改变乳房形态，会使乳房缩小和下垂，这是许多女性无法接受也不能忍受的。一直以来，“喂母乳后胸部会下垂”和“喂母乳后胸部和孕前比会缩小”这两种说法被妈妈们普遍认可，事实也的确有不少妈妈们表示，生完宝宝并母乳喂养后，乳房发生了“下垂”与“缩小”的情况。难道这些说法都是真的吗？

乳房“下垂”和“缩小”，是激素变化和护理不当惹的祸

我今天要告诉大家的却是：乳房的“下垂”和“缩小”，真不是喂母乳应该背的锅！

这究竟是哪里出了问题呢？答案是：女性体内激素的影响。女性在怀孕期间，雌激素与孕激素的分泌与平时相比会有较大改变，所以会使女性胸部变大很多，但这种大胸是暂时性的。当给宝宝断奶后，身体内的激素水平恢复到正常，因此妈妈们的乳房也会发生不同程度的变化，有的妈妈恢复到了从前大小；有的妈妈因为日常生活护理得不好，恢复后才会发现胸部比未怀孕时小了很多。

哪些日常生活护理不当会导致胸部的“下垂”和“缩小”呢？

原因1：不穿内衣。大部分妈妈在孕哺乳期时，为了省事儿，就不佩戴文胸了。一是因为经常喂奶，穿脱很麻烦；二是因为哺乳期经常溢出奶水，文胸潮湿不舒服。而妈妈们在孕期体重增长过快，胸部变大，重量增加。胸部负荷过大，受重心影响，自然变得下垂，这个时候如果不穿内衣，或没有选对内衣，都会加速乳房的下垂。

原因2：喂奶时姿势不正确。哺乳时，如果婴儿吸吮和含接不好，就会牵拉乳头，导致乳房下垂。因此，妈妈在喂奶时，体位要轻松、舒适，全身肌肉要松弛，另外，这里要提醒妈妈们的是：注意两侧交替喂奶，不然会出现胸部左右大小不一的情况。

原因3：脂肪的减少。女性爱美，在生完宝宝之后都想快速恢复身材，从而开始节食、运动等减肥措施。但是因为妈妈们在分娩时体力消耗大，再加上哺乳期带孩子过于劳累，体力消耗大，从而导致妈妈们体内脂肪含量减少，造成胸部的变小和萎缩。

原因4：年龄。随着女性年龄的增长，胸部也可能会下垂。这种下垂是由于衰老导致机体内分泌机能的下降，皮肤、支持组织、脂肪和腺体都开始退化、萎缩，故乳房表现为空囊状下垂。这种类型的下垂是难以避免的。

坚持6大“护胸秘笈”，有益乳房挺拔健美

平时生活中，女性应该如何做才能避免胸部的萎缩和下垂？

1.坚持佩戴文胸。孕期与哺乳期时，选择可以托住乳房、尺寸合适的文胸，特别是哺乳期也要坚持佩戴哺乳内衣。合适的内衣能够帮助支撑乳房，抵消部分重力，减少外扩和下垂的几率。

2.母乳喂养姿势要正确。妈妈要尽量选择舒适的哺乳姿势，正确的喂奶姿势不会使胸部下垂，并可以降低乳腺炎的发生概率。

3.固定时间喂奶。两次哺喂母乳的间隔不要超过4-5小时，出门和夜间要及时将奶挤出，这样不仅能够满足孩子生长发育的需求，又能够避免由涨奶产生乳腺组织断裂，还能预防乳腺炎。

4.对乳房进行按摩护理。双手手掌交互托住乳房下方，轻轻上提，再托着乳房外侧往内推，可避免乳房下垂和外扩。还可以用食指、中指和无名指放在乳房上，用适中的力度，顺时针方向从乳房外侧向内侧画圈进行按摩，每侧乳房按摩10次，这样可以促进血液循环，增加乳房营养供给，促进乳房结缔组织弹性纤维的形成和生长。需要注意的是，按摩时先涂抹些橄榄油或天然的润肤乳液，能使按摩更顺滑，同时还能保养乳房皮肤。

5.避免减肥速度过快。迅速瘦身意味着脂肪组织急速消耗，“一胖先胖脸，一瘦先瘦胸”，胸部的脂肪快速减少，会导致乳房出现萎缩、塌陷和下垂。

6.通过运动健胸。适度锻炼胸肌，乳房脂肪组织通过合理锻炼有一部分转化成肌肉，使乳房线条变得更挺。方法：简单的健胸运动是双手合十，缓慢上举，保持10秒，再缓慢下落到胸前。如此反复5~10次，上上下下的运动，可使乳房肌肉上提。运动时，应穿着运动胸罩，这样才能有效保护乳房，使之不至于在剧烈运动中被拉伤。

相关链接

女性哺乳时间长，患心脏病风险低

来自希腊雅典大学的一项研究显示，如果所生孩子接受母乳喂养，母亲在晚年患心脏病的概率就较低。研究还发现，母乳喂养时间越长，对母亲心脏健康的保护作用就越强。

母乳喂养可降低女性患产后抑郁症和某些癌症的风险已被多项研究证实。母乳喂养还可以帮助母亲保持健康体重和调节血糖，而这些益处可能与母乳喂养的母亲体内催乳素水平较高有关。催乳素可以降低患糖尿病风险，而糖尿病是心血管疾病的主要风险因素。

雅典大学的研究人员测量了绝经后女性的心脏和血管健康指标与她们的母乳喂养史之间的关系。研究结果显示，让孩子接受母乳喂养的女性患心脏病和心脏病风险指标的水平明显较低，而这种影响在母乳喂养时间较长的女性中更为明显。