笔者的女儿前几年在一所公立小学读书，回家常说教师如何惩罚学生。女儿也受过几次体罚。有一次，一位教师把女儿拇指下部打得淤青，女儿的手指好几天都不敢动。

去年，女儿转到民办学校，也被体罚过。一次，一位教师拖堂，女儿课间大便时间长，结果上课迟到了，被这位教师罚站了一节课。

教师体罚学生现象，不是个例，也不是一个学校两个学校的事。这些年来，学校里体罚、变相体罚学生的现象屡见不鲜，而教师对学生侮辱的难听话语也时有耳闻。这样的现象，在上世纪八九十年代尤为严重，近几年来，总体有所收敛，但是也不罕见。

笔者认为，教师体罚学生主要有以下几方面的原因：

一是学校考核。很多学校在考核教师时，一是看考试成绩，二是看班级管理。在一些学校，考核一个教师的优劣，很大权重就是看考试成绩。而考察班级管理，主要一项就是班级纪律好。上课、上自习学生遵守纪律，鸦雀无声，下课不打打闹闹，老老实实，学生听话，就是好班级。一位班主任曾经在教室里贴的班级座右铭是：一切要狠！

学生的考试成绩和班级管理，和教师的利益是密切相关的，评优、晋级等，都离不开学生的考试成绩。因而，一些教师为了教学成绩，可以说是八仙过海、各显其能。

二是教师自身存在的问题。

有少数教师私欲过重，把学生当作自己谋利的工具。如有个别教师一接手一个新班，就让学生把家长的职务、工作单位等填表汇报。之后，就利用有职有权的家长为自己谋利益。对那些家长是有职有权的学生青眼有加；对那些家长无职无权的学生不仅给白眼，而且会常常冷言冷语。对学生，有偏有向，不能一视同仁。

也有少数教师性格暴躁、教育学生缺乏耐心、情绪化严重。有的教师性格暴躁，上课时，一有不顺心的事就发脾气，有时破口大骂，有时动手打人，学生上课提心吊胆、战战兢兢。笔者所在学校就有这样一位教师，每当上这位教师的课，学生就发怵。有的教师教育学生缺乏耐心，对学生不是耐心教育，而是强行压制，强迫学生服从，更容不得学生发表不同意见。还有的教师情绪化严重。情绪好时，一脸阳光，和学生说说笑笑；情绪不好时，满脸乌云，对学生极不耐烦。

三是传统文化的影响。在中国，有一句流传极广、影响极深的话——严师出高徒。这句话，被一些人曲解了，认为只要教师严厉，就是一个好教师。实际上，一个教师是不是好教师，和一个教师严厉不严厉并没有必然联系。退一步说，严厉的教师并不一定就要侮辱、体罚甚至殴打学生。一个教师是不是好教师，关键是看他是否有一颗热爱学生的心，是否有好的业务能力，是否能春风化雨地教育学生。那些动辄就呵斥打骂学生的教师，是严厉的教师，但是，绝不是好教师，只是一种无能的表现，也教不出好的学生。

目前，个别教师对犯错误的学生，不是教育，仍然是惩罚为主，有的是恶意惩罚，甚至是变相折磨。这样的教师，师德存在着严重问题，是不适合做教师的。

教师是一个特殊的行业，并不是所有学历达标的人就可以当教师，还应该有其他方面的要求，如有较高的道德修养，有比较好的沟通能力，有好的耐心，有比较好的性格，等等，而关键是有一颗热爱学生的心，真正是从学生健康成长出发，不夹带私心杂念。这样，才会得到学生的尊敬和热爱。

好的教师，不是一味的严厉，而是让学生有一颗安静的心，快乐的学习，健康的成长。提高教师素质，尤其是教师的道德水平，切实让教师树立起“一切为了学生”的思想，是解决教育现存问题的根本。

师德不应该是一地鸡毛，而应该是空中洁白的羽毛。

（作者为基层教师）

张双全 来源：中国青年报