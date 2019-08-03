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裸眼3D让医生眼神更“犀利”

杨静

2019年08月03日08:34 来源：健康报网

　　近日，在上海市第一人民医院手术室里，一例人工智能（AI）人眼追踪及4K超高清技术裸眼3D高难度腹腔镜手术顺利完成。术中，主刀医生没有佩戴3D眼镜，而是由特殊摄像头自动识别、追踪其视线，并在手术显示屏上动态呈现4K高清3D手术图像。无论医生转头还是移动，屏幕上的画面始终都能“追上”并保持清晰、准确、无延时。

　　68岁的患者殷先生因便血到上海市第一人民医院就诊，查出直肠肿块，需要手术治疗。术前检查显示，殷先生的肿瘤位于直肠中上段，没有远处转移和局部浸润情况，符合腹腔镜手术指征。医院普外临床医学中心团队在充分评估和讨论后，决定为其实施腹腔镜直肠癌根治术。

　　该院普外中心主任裘正军教授和副主任医师黄陈等专家组成了手术团队，主刀专家在手术帽上贴上一块红色标记，站在患者右侧面向显示屏幕。显示屏上方，两处智能摄像头识别到标记后随即开始工作，先是自动确定术者左右瞳孔的位置，然后将3D图像显示到主刀者视线聚焦的屏幕上。患者的腹部打上了5个操作孔，随着腔镜进入患者的腹腔，体内的解剖结构清晰地显示在屏幕上，连纤细的神经也清晰可见。这套裸眼3D手术智能显示系统的响应时间小于0.01毫秒，可随时“追上”主刀专家的眼神。

　　在纤毫毕现的4K高清3D画面下，手术团队先清扫肠系膜下动脉根部周围淋巴结，并高度选择性地保留左结肠动脉，以最大限度改善术后吻合口血供，降低吻合口瘘的发生。随后，医生将直肠肿瘤的远端和近端仔细游离，并在3D镜头的帮助下精准辨认下腹部和盆部神经，避免侵扰、损伤，最大限度保留术后排尿和性功能。大约1个多小时后，直肠癌根治切除标本被完整取出，直肠和结肠的吻合在4K高清3D画面下完成。

　　裘正军说：“戴3D眼镜做手术，时间长了容易视疲劳，口罩呼出的气还会在眼镜上结成雾气，影响手术操作流畅度。像这样的精细手术，裸眼更符合操作习惯，对患者术后加速康复、减少并发症也有好处。”

(责编：孙博洋、李栋)


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