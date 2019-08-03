热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

帕金森病或有新疗法

谭晶晶

2019年08月03日08:32 来源：健康报网

　　新华社洛杉矶8月1日电 （记者谭晶晶）美国一项新研究发现，被视为帕金森病“元凶”之一的一种蛋白其实也发挥着修复DNA（脱氧核糖核酸）断裂损伤的关键功能，能帮助预防帕金森病患者的脑细胞死亡。基于此有可能设计出帕金森病等大脑疾病的新疗法。相关论文发表在新一期英国《科学报告》上。

　　长期以来，阿尔法-突触核蛋白在大脑中堆积成路易体团块，导致脑细胞死亡或者阻碍脑细胞发挥正常作用，被认为是帕金森病发病的重要原因之一。通过分析小鼠脑细胞和人类死者的脑组织，美国俄勒冈卫生科学大学领导的一项新研究发现，脑细胞的细胞核内DNA发生断裂后，阿尔法-突触核蛋白会快速聚集到损伤部位开展修复工作。然而，如果这种蛋白以路易体团块形式堆积在细胞核周围的细胞质中，DNA断裂损伤会加剧。

　　研究人员认为，最新发现说明阿尔法-突触核蛋白在修复DNA断裂方面发挥着关键作用。路易体团块之所以会造成问题，是因为它将阿尔法-突触核蛋白从脑细胞的细胞核中抽离到了细胞质中。“如果阿尔法-突触核蛋白是工厂的工人，这就好似工人都跑去喝咖啡，而机器无人看管。”

　　研究者说，这是首次发现阿尔法-突触核蛋白具有修复DNA断裂的功能，而帕金森病等大脑疾病患者似乎缺乏这种修复功能，导致脑细胞大量死亡。希望这项发现能有助于设计出新疗法，来替代阿尔法-突触核蛋白的功能，或在帕金森病等大脑疾病患者身上增强这种蛋白的修复功能。

(责编：孙博洋、李栋)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn