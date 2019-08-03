新华社洛杉矶8月1日电 （记者谭晶晶）美国一项新研究发现，被视为帕金森病“元凶”之一的一种蛋白其实也发挥着修复DNA（脱氧核糖核酸）断裂损伤的关键功能，能帮助预防帕金森病患者的脑细胞死亡。基于此有可能设计出帕金森病等大脑疾病的新疗法。相关论文发表在新一期英国《科学报告》上。

长期以来，阿尔法-突触核蛋白在大脑中堆积成路易体团块，导致脑细胞死亡或者阻碍脑细胞发挥正常作用，被认为是帕金森病发病的重要原因之一。通过分析小鼠脑细胞和人类死者的脑组织，美国俄勒冈卫生科学大学领导的一项新研究发现，脑细胞的细胞核内DNA发生断裂后，阿尔法-突触核蛋白会快速聚集到损伤部位开展修复工作。然而，如果这种蛋白以路易体团块形式堆积在细胞核周围的细胞质中，DNA断裂损伤会加剧。

研究人员认为，最新发现说明阿尔法-突触核蛋白在修复DNA断裂方面发挥着关键作用。路易体团块之所以会造成问题，是因为它将阿尔法-突触核蛋白从脑细胞的细胞核中抽离到了细胞质中。“如果阿尔法-突触核蛋白是工厂的工人，这就好似工人都跑去喝咖啡，而机器无人看管。”

研究者说，这是首次发现阿尔法-突触核蛋白具有修复DNA断裂的功能，而帕金森病等大脑疾病患者似乎缺乏这种修复功能，导致脑细胞大量死亡。希望这项发现能有助于设计出新疗法，来替代阿尔法-突触核蛋白的功能，或在帕金森病等大脑疾病患者身上增强这种蛋白的修复功能。