“老人病危求救 医生却在拍照”事件相关责任人受处分

本报讯 （首席记者姚常房）8月2日，国家卫生健康委办公厅发布《关于通报文水县人民医院有关事件的函》，指出山西省文水县人民医院“老人病危求救 医生却在拍照”事件暴露出当地卫生健康行政部门和文水县人民医院在管理上有疏漏，医务人员医疗质量安全意识淡薄，医疗风险防范意识不强，医德医风教育培训不到位等一系列问题。山西省已责成文水县对相关责任人进行严肃处理，责令文水县分管副县长作出书面检查，对文水县卫生健康和体育局局长进行诫勉谈话，给予文水县人民医院党支部书记、院长李海云党内严重警告处分。

7月14日晚，文水县人民医院收治1名老年女性患者，经急诊科收住心内科。7月15日上午，患者病情加重需要紧急处置时，心内科为制作科室简介宣传册进行集体拍照，未及时到病房查看病人。

通报指出，医院淡化了对医务人员的医德医风教育。医务人员未能落实首诊负责制度、值班和交接班制度、急危重患者抢救制度、分级护理制度等医疗质量安全核心制度，对危重症患者管理不到位，凸显其医疗质量安全意识存在严重问题。

通报强调，地方各级卫生健康行政部门和各级各类医疗机构要引以为戒、举一反三，牢固树立以病人为中心的服务理念，保障医疗质量和患者安全。