多囊卵巢综合征 与肠道菌群有关

受访专家：北京大学第三医院妇产科、生殖医学中心主任 李 蓉

7月22日，国际权威学术期刊《自然医学》发表了北京大学第三医院院长乔杰院士团队与北京大学医学部基础医学院姜长涛研究员团队的合作研究成果，为防治多囊卵巢综合征提供了新角度。

研究参与者、北京大学第三医院妇产科、生殖医学中心主任李蓉表示：“我们发现，肠道菌群-胆汁酸-GATA3（转录因子）-IL22（细胞因子）轴在多囊卵巢综合征的发生发展中发挥重要作用。”

多囊卵巢综合征患者肠道中普通拟杆菌数量显著升高，可能是造成其肠道菌群异常的首要因素，导致肠道菌代谢产生的胆汁酸水平明显降低；而胆汁酸可以通过激活肠道某种细胞，使细胞因子IL-22分泌，起到抑制卵巢局部炎症、缓解症状的作用。当给多囊卵巢综合征样小鼠胆汁酸GDCA或IL-22治疗后，可显著改善激素异常、动情周期紊乱、卵巢多囊样变、生育力下降与胰岛素抵抗。有了这一理论基础，今后临床上或许可通过调整肠道菌群、补充有益胆汁酸或IL-22，来治疗多囊卵巢综合征。研究人员将进一步进行临床试验，以验证治疗效果。

多囊卵巢综合征是一种内分泌代谢紊乱症候群，以高雄激素、排卵异常和卵巢多囊样改变为特征，目前发病机制仍不清楚。其症状包括：月经紊乱，主要为闭经、月经稀发；高雄激素相关临床表现，比如多毛、高雄激素性痤疮、脱发、皮脂溢出及男性化表现等；内分泌紊乱，如黄体生成素升高、抗苗勒氏管激素升高。部分患者会伴有代谢异常，如胰岛素抵抗、肥胖、糖耐量受损、血脂异常等。李蓉表示，多囊卵巢综合征的患病群体不只局限于育龄期女性：胎儿期，可出现宫内高雄激素和宫内营养不良；儿童期，肾上腺功能早现；妊娠期，需留意妊娠期糖尿病、妊娠期高血压疾病。随着年龄增长，2型糖尿病、心脑血管病、子宫内膜癌、卵巢癌等患病风险也会增加。由于卵巢多囊样改变，患者的排卵功能出现障碍，受孕率会降低，但大部分不孕患者可通过辅助生殖技术受孕。

目前，因病因尚不明确，完全治愈多囊卵巢综合征比较困难，更不会自愈。患者多需要接受对症治疗，包括改变生活方式、降低雄激素水平，以及使用胰岛素增敏剂改善代谢异常；促排卵也是一种重要疗法。(记者 王冰洁)