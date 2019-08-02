管住一次性餐具靠的是什么

限制向消费者提供筷子、调羹、刀叉等一次性餐具的《上海市生活垃圾管理条例》施行已有一月，效果几何？据某外卖平台数据显示，上海区域的“无需餐具”订单增长迅猛，环比6月提升了471%。

犹记《条例》施行之初，许多人还在担忧：商家不主动提供，消费者会不会主动索取？一单单备注着“无需餐具”的外卖订单，很大程度打消了这份顾虑。从运行情况看，《条例》对主动提供一次性餐具，进行了详细的处罚规定；同时按垃圾分类标准，要求将外卖中的残余垃圾倒入湿垃圾，餐具、外卖盒等倒入干垃圾。这样一来，不论是商家，还是食客，使用一次性餐具的门槛都提高了不少，加之此前环保宣传打下的民意基础，让按规办事显得不再那么困难。

“史上最严”垃圾管理条例正如轻扇的“蝴蝶翅膀”，推动着人们行为模式的全方位改变。仅就外卖而论，不仅少用一次性餐具，很多人开始点羊肉串不要签子，点奶茶标注珍珠“只要10颗”。而如果把视野放得更远，还会发现许多有意思的场景：购物网站各式分类垃圾桶走红，虹口区立起“生活垃圾分类”展示馆，有酒店对“六小件”的需求整体下降30%……可以说，细致又严格的《条例》让全社会开始习惯采用环保视角看待事物。

可喜的30天之变说明，广泛的民意接受度与强制的规定执行力，是确保新政平稳顺畅落地的关键。回顾起来，从垃圾分类切换到强制模式开始。人们调侃归调侃，但认真参与分类，背后正是强烈的理念认同。另一方面，“史上最严”名副其实，“不分类吃罚单”屡屡曝光，增强了规定的震慑力和执行力。某种程度上，前者保证了新规落地的顺畅性，后者则倒逼规定落地不走样，二者相互结合、相互促进，共同带来了垃圾强制分类时代的“初战告捷”。

垃圾管理看似小事，实则折射着一个社会的文明程度。上海率先推行，其他大城市不会一直当旁观者。就管好一次性餐具而言，在某外卖平台持续半年的环保计划中，共产生了1600万份“无需餐具”订单，其中北京贡献了10%、排名第一，相当于使8800棵大树免遭砍伐。如此看来，对环保北京缺的不是理念认同，而是适时推行恰当的制度举措。激发和引导市民热情，定能收获更多惊喜。