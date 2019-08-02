女性从怀孕的胎儿期（280天）到宝宝出生后2岁时（720天），“生命早期1000天”的概念，已得到医学界与营养界人士的一致认可，并被世界卫生组织定义为一个人生长发育的“机遇窗口期”。这一阶段不但是妈妈重要的人生阶段，也奠定了宝宝一生的健康。相关调查显示，女性孕期的健康营养状况，不仅影响到胎儿的健康及身高、体重等，还会影响到他（她）们幼儿、青年、成年之后的健康状况。近日由《健康时报》主办的“生命早期1000天母婴营养与健康高峰论坛”上，与会专家学者围绕人之初1000天的相关问题展开讨论，并就生命早期1000天妈妈应如何呵护自己和宝宝的身心健康进行了解答。

怀孕后学习怎样当个好妈妈

生命早期1000天对孩子一生至关重要，而妈妈对营养与疾病的认识，往往决定了宝宝在此期间是否能够得到良好的发育。

“有很多人问，怀孕了要注意什么呢？我说怀孕了要注意学习。当妈妈的过程是不断学习的过程，做一个好妈妈不仅需要爱，更需要责任。”中国医药教育协会母婴健康管理专业委员会主委、北京协和医院妇产科教授马良坤表示，现在很多女性怀孕时焦虑，生产时恐惧，生产后抑郁，这些都是没有做好当妈妈的心理和知识准备，因此，要想养育一个健康的孩子，就要从早期开始学会如何去做一个身心健康的妈妈。

“人的一生大概有3万多天，头1000天看起来不是太长，但这却是奠定人生健康的基础关键期。”中国医师协会新生儿科医师分会会长、八一儿童医院院长封志纯说，中华围产医学杂志今年6月发文显示，妊娠期糖尿病的发病率与各种母婴并发症密切相关，且远期危害重大。孕期饮食结构不合理等导致的营养不良，会造成孕妇出现贫血、浮肿等症状，还会导致胎儿生长发育迟缓、先天畸形、脑发育受损等情况。

专家指出，从孩子出生到两周岁，该阶段的良好营养和科学喂养是孩子近期和远期健康最重要的保障，因此，有条件的一定要母乳喂养，因为母乳中的营养既能提供充足而适量的能量，又能避免过度喂养，降低过敏类疾病的发生几率。

孕期学习甄别信息正确与否

“孕期保健和孕前健康，关系到两代人的健康。”中华预防医学会生命早期发育与疾病防控专委会主委、北大第一医院妇产科主任杨慧霞列举了国外的一些研究指出，去年美国医学会杂志等发布的产后长期随访性文章显示，母亲孕期轻度血糖升高未加以控制，其后代将来糖代谢异常及肥胖的风险就会增加，本身发展为糖尿病的机会也会增加；如果将血糖高进行控制，其后代患糖尿病以及代谢综合征的风险就会下降。很多人对孕期保健的印象还停留在“多吃有营养的东西”上，但并非给孕妇多吃有营养的东西就算健康了。目前影响到后代健康的是，贫困地区母亲营养不良，大城市更多的则是营养过剩，此外父亲的身体状况、辅助生殖技术等也是重要因素，因此，孕期并非只是“吃好喝好”的简单问题。

除了孕期，哺乳期也很重要。据专家介绍，婴儿是人生中生长发育最快的时期，也是大脑发育的关键期，新生儿的大脑刚出生时只有成人的36％，到一岁时就达到了72％。为此专家强调，孩子出生后到两周岁，良好营养和科学喂养是儿童近期和远期健康最重要的保障，其中母乳喂养尤其重要。

新手妈妈通过学习抵御焦虑

有关专家指出，母婴健康关系到千千万万个家庭的幸福，也关系到国家的未来。

目前，“90后”、“95后”开始陆续加入“生娃大军”，她们习惯于从网络获取各种信息，同时又获得了部分老一辈的养育观念，庞杂的信息使得筛选、辨别的难度加大，不少新手妈妈感到困惑、焦虑。《2018母婴用户行为大数据》报告显示，“能不能吃”和“能不能做”成为年度搜索量最多的母婴类问题。这些问题的背后，隐藏着新手妈妈们的焦虑。生育专家表示，父母对孩子不缺爱，缺的是靠谱儿的母婴营养和健康知识。

有关报告显示，目前，在养育观念上已从过去的养活、养大，发展到现在的养精、养好；但是随着经济压力、社会压力的增大，中国家长正陷入集体焦虑中。究其原因，是知识的欠缺和信息甄别能力的不足。一份针对11564人的母婴调查问卷显示，54.3%的人最担心的问题是“缺乏科学孕育知识的同时，接受到多种渠道母婴信息的轰炸”。

总体来说，宝宝处于婴儿期的妈妈比宝宝处于儿童期的妈妈对于育儿知识的需求更旺盛，特别是在宝宝营养和生长发育方面。因此，加强母婴知识的标准化和科学知识普及显得尤为重要和迫切。

科普要跟上新妈妈的学习脚步

“母婴科普知识的传播最重要的还是在于内容”，中国营养学会体重管理教练培训导师金紫亦说，现在互联网非常发达，科普也要跟上社会发展，打造权威平台，帮助大家筛选优质内容。

“现在‘90后’的妈妈们越来越多，她们是更擅长利用互联网学习母婴知识的一代”，润东云智能科技项目负责人朱志东介绍，但是网络信息繁杂，难以辨别真伪，给新手妈妈带来了不少的困惑和焦虑。

为应对人们对母婴知识的渴求，本次“生命早期1000天母婴营养与健康高峰论坛”上推出了“千日呵护”软件，围绕生命早期1000天，将科学育儿知识、医生和营养师、智能化服务等进行统一线上整合，帮助线下传统母婴服务机构搭建专业化与智能化升级的互联网健康咨询平台。

专家呼吁，学术机构、医生、媒体等需要发挥各自专长，把生命早期1000天的营养与健康疾病防控做好，利用互联网的技术优势，把科学、系统的育儿知识转化成智能化的健康管理与服务，用专业与科技推动母婴健康行动，探索出一条全新的母婴智能化健康管理模式。

链接

“千日呵护”四大系统守护母婴健康

千日呵护母婴智能系统就是围绕生命早期1000天，实现只要有一部手机，准妈妈和妈妈就能获得全面的健康信息，包括查询、咨询、提醒等智能化服务四大系统：

1.生命早期1000天智能呵护系统：包括备孕期、怀孕期、哺乳期、婴儿期、幼儿期5个阶段；孕产妇营养与护理，宝宝营养、发育与看护，行为解读与教育，非疾病特征与护理，疾病与护理五大板块的育儿知识。

2.在线医生咨询系统：由“寻医问药网”提供超过100万的在线医生咨询，包含健康咨询、疾病自查、在线咨询、预约挂号、家庭医生、诊后咨询、药品查询、健康管理等服务。

3.专业人才服务系统：由“健康管理师”或“营养保健师”等专业人才协助线下母婴服务机构为妈妈进行一对一的专业咨询与服务。

4.大数据分析反馈系统：通过线上线下结合，人工智能与大数据分析，将与妈妈们的互动信息进行留存、分析和归类，为未来母婴健康的需求把握、趋势预测、科学预警、标准化建设提供科学的决策依据。