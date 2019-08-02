医改再发力 让高值耗材不再“耗财”

国务院办公厅7月31日印发《治理高值医用耗材改革方案》（下称《方案》）。《方案》提出，要聚焦高值医用耗材价格虚高、过度使用等重点问题推进改革，主要措施包括：完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格；规范医疗服务行为，严控高值医用耗材不合理使用；健全监督管理机制，严肃查处违法违规行为。

高值医用耗材，是相对低值耗材而言，通常包括关节、支架等，这类产品不仅价格高，其在手术中的费用占比也堪称惊人。数据显示，如髋关节和膝关节的置换手术中，高值耗材费用占比甚至可以高达70%至80%。近年来，我国高值医用耗材行业得到较快发展，水平不断提升，技术明显进步，在满足人民群众健康需求、促进健康产业发展等方面发挥了积极作用，但同时也出现了价格虚高、过度使用等群众反映强烈、社会关注度高的突出问题。

导致老百姓看病贵的一个重要原因就是药价贵和医用耗材贵，近年来，随着药品价格改革的持续推进，药品谈判、集中采购等方式相继出台，药价已经有了大幅下降。日前，国家医疗保障局副局长陈金甫表示，11个试点药品集中采购城市，药价平均降幅达到52%。药价大幅下降让百姓受惠，但是，高值医疗耗材价格仍然坚挺，成为解决“看病贵”问题的拦路虎。

高值医疗耗材价格之所以居高不下，一方面因为科技含量高、安全性要求高，成本价格高；另一方面则是虚高，因为高值医疗耗材多在手术中使用，专业性很强，往往是少数医生决定着大量高值耗材的使用，带金销售几乎是行业潜规则，非法利益输送推高了价格，也造成过度使用。今年5月，苏州大学附属第一医院心血管主任医师杨向军，被其博士生实名举报乱装支架，“装一个支架吃回扣一万元”就是高值医疗耗材乱象的集中体现。广州越秀区人民检察院发布的《医用耗材职务犯罪问题调查报告》显示， 2016年，越秀区人民检察院查办发生在医疗卫生领域的职务犯罪案件共22起，全部发生在医用耗材购销环节。

价格虚高不仅给患者带来了沉重的医疗负担，给国家医保基金造成巨额损失，也腐蚀了医务人员，加剧了医患矛盾。大力整治高值医用耗材，净化市场环境，把价格虚火降下来，已成当务之急。《方案》的推出，正是医改向治理高值医用耗材持续发力的体现。

事实上，从去年开始，不少省市已经开始集中整治高值医用耗材，探索各种改革方式，以期把医用耗材价格降下来。比如，京津冀三地携手建立了医用高值耗材采购联盟；广西医保局打响今年高耗医保谈判降价第一枪；黑龙江省明确加快高值医用耗材改革，推进取消高值医用耗材加成。截至目前，已有20多个省陆续发布了医用耗材带量采购的实施方案。

这些改革实践探索，与《方案》中的改革方向不谋而合，均是从理顺价格形成机制、规范医疗行为、健全监督机制入手，具有很强的针对性。相信随着《方案》的落地实施，会进一步推动形成质量可靠、流通快捷、价格合理、使用规范的高值医用耗材治理格局，促进行业健康有序发展。

解决好看病贵难题，事关民生福祉，是民心所向。医改多年持续发力，开出各种对症药方，正在一个一个地打通各种痛点，疏通经络，不断提高全民健康水平。让高值耗材不再“耗财”，值得期待。