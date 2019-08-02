婴儿抚触好处多 家长不妨学着做

宝宝出生后，很多医护人员都会建议新手爸妈给宝宝做做抚触。广东省妇幼保健院新生儿科主任医师聂川指出，婴儿抚触不仅能给刚出生的宝宝带去安全感，还可改善宝宝睡眠，增强宝宝胃肠功能，促进宝宝神经运动系统发育。

婴儿抚触好处多

聂川介绍，皮肤是人体接受外界刺激的最大感觉器，婴儿抚触，就是用双手对宝宝各个部位的皮肤进行有次序、有手法技巧的抚摸，使得这种柔和的刺激通过宝宝的皮肤感受器传送到宝宝的大脑，从而产生一系列的效应。

宝宝出生后变成独立的个体，对于这种改变，宝宝一开始会因不适应而感到恐惧甚至哭闹，而给宝宝抚触，实际上是延续了宝宝与母体的接触，让宝宝在与爸爸妈妈的接触过程中感受到爸爸妈妈的爱意，使他们更加有安全感。

抚触的过程中可以使宝宝全身的肌肉得到缓解和放松，使宝宝慢慢安静下来，这将有助于宝宝更好地进入睡眠，而且还可以让宝宝睡得更加踏实、更加安稳一些。

抚触还能改善宝宝的胃肠功能。抚触能使迷走神经紧张度增加，刺激胃泌素和胰岛素分泌，增加消化和吸收功能，这不仅可以提高宝宝的食欲，而且还可减少宝宝腹胀和胃肠功能紊乱的发生，从而更好地促进宝宝的生长发育。

皮肤是神经系统的外在感受器，通过在宝宝脑发育的关键期给予宝宝各个部位皮肤的抚触，可以更好地促进小宝宝神经系统的发育。

宝宝太饱太饿都不宜做抚触

聂川指出，在实施抚触的时候，可以选择在宝宝洗完澡后进行，宝宝太饱、太饿，或情绪不稳定时都不建议操作。抚触的力度要适宜，并注意与宝宝要有眼神交流，一起享受抚触时的亲子时光，这样才能使宝宝在抚触中感受到来自父母满满的爱意，从而达到抚触真正的效果。

在抚触的过程中，如果宝宝出现肌肉变得僵硬，或者用手推开，或者用脚蹬等抵抗情况，爸爸妈妈需暂停抚触，改用其他互动的方式，如摸一摸宝宝的其他身体部位，或把宝宝先抱起来安抚一下，过一会再尝试，而不能机械地按照抚触的步骤强硬地给宝宝继续抚触，这样反而会使宝宝对抚触产生反感。

另外，为了更好地配合做好抚触，爸爸妈妈也可以在给宝宝做抚触的时候，放一些柔和的音乐，这样可以让宝宝更加放松地享受抚触。

不同部位婴儿抚触具体怎么做？家长可参考以下动作——

头部：两手拇指指腹沿着眉毛从头向尾滑动，做“画眉”状，然后用拇指指腹从嘴角两侧向外侧、向上滑动形成微笑状，最后两手掌面从前额发际向上、向后滑动至后下发际，止于两耳后乳突处。

胸部：用两只手分别从胸部的外侧向对侧的外侧滑动，避开乳头的位置，在胸前画一个大交叉。

腹部：两手指腹依次从宝宝右下腹开始，绕脐按顺时针方向按摩至左下腹。

四肢：双手抓住宝宝一只胳膊，交替从上臂向手腕轻轻挤捏，然后两手拇指指腹从手掌面跟侧依次推向外侧，并提捏各手指关节，但注意不要太用力，抚摸腿部时与手部相类似，先搓揉大腿肌肉群，然后从大腿至踝部及足部，再抚摸每一只脚指头。

背部：让宝宝处于俯卧位，两手掌分别位于脊柱两侧由中央向两侧滑动，再沿脊柱由上到下滑动。

臀部：双手食指、中指、无名指指腹由内侧向外侧做环形滑动。