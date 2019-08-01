南京医生跪地抢救日本游客 网络上“爆红”

图为日本网友留言

人民网南京8月1日电 （记者朱殿平、吴纪攀）“救生无国界”“非常的感谢”“真的很棒”……连日来，在长城上参与抢救日本游客的南京女医生金蕊在推特上收获无数点赞。周一，人民网日文推特帐号发布了现场抢救视频，目前已获得20多万次浏览，近9000次网友互动，不少日本网友在后面跟帖表达谢意。

7月27日午后，北京八达岭长城酷热难耐，一名日本女性游客突然昏倒，带家人游玩的江苏省人民医院儿科副主任医师金蕊见状，与一名已经出手相救的护士接力为患者做了近40分钟心肺复苏，直至999急救人员赶来。

金蕊医生近段时间受单位指派在北京接受为期3个月的进修学习。谈起当日救人，她说自己是出于做人本能和医生天职，“当时不是我一个人，那位护士比我早5分钟到，我们交替做了心肺复苏，还有其他游客在帮日本患者撑伞、扇扇子、冷敷，大家都在做一些力所能及的事情。”

金医生告诉记者，因恰逢暑假，便让家人带着10岁的儿子来北京游玩。7月27日下午，她和家人去八达岭长城，因为天气炎热，他们中途折返。就在返回途中，她看到有人躺在地上。金蕊初步检查了这位游客的情况：心脏骤停、颈动脉消失，情形十分危急。

“当时什么也没想，人命大于天，这种情况肯定是越早抢救越好，所以我就想争分夺秒赶紧救人。而且我当时觉得这位女士应该跟我年龄差不多大，正是上有老、下有小需要照顾的时候，一条人命背后关系的是一个家庭。”金医生当即为这位患者进行心肺复苏，“这时候才知道他们是日本游客，我们说中文她听不懂，旁边的游客就拿出手机软件帮忙翻译。”金蕊边抢救边跟患者家人沟通，了解到这位游客此前并无基础疾病，倒地时双手抽搐，可能是游玩时突发心脏骤停。

当时下午2点，正是午后气温最高的时候。金蕊说，在她和那位护士轮换做心肺复苏的过程中，有游客帮患者撑伞遮阳，有游客在患者头部扇扇子，有游客将矿泉水倒在纸巾上帮助物理降温，“大家都挺热心的，我也很感动。”

金蕊的儿子在一旁亲眼看了妈妈救人的全过程。“他是第一次见到我这样的工作状态，平时在医院里没有过。”事后儿子对她说：“妈妈你真棒，长大后我也要做医生！”此事在人民网日文推特发布后，吸引了超过20万网友的关注，诸多日本网友留言表示感谢。

“我为这位医生的行为点赞。”北京大学医学人文学院教授王一方接受人民网记者采访时表示，公共场所的紧急救助考验一个社会的公德水平，也考验医护工作者的职业化水准，因为公共场所的救助完全是自愿性质的，与医院救助有很大的不同。

在南京医科大学党委书记、健康江苏研究院院长王长青看来，金蕊医生对患者的现场施救，是其职业生涯中一次偶然的小概率事件，但其背后传递着她对坚守医者初心的高站位。“医者仁心、扶危济困是中国传统文化的鲜明特征，救死扶伤、德术并举是新时代医护工作者的使命担当。无论是大医精诚还是希波克拉底誓言，中外医学都对生命赋予了爱的温度和德行的力量。”王长青说，一滴水能反映太阳的光辉，越来越多的医护人员在遇到病人突发状况时能够出手相助，对诠释医护工作者的职业使命、弘扬社会正能量具有积极的意义和广泛的影响。