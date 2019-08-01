过度饮食不能“发奶”！营养专家：“月子期”膳食贵在均衡

(健康时报网端部记者 孙宝光)“母乳喂养有益孕产妇和婴幼儿的身心健康，已经是科学界的共识。关注生命早期1000天营养，应尽量纯母乳喂养6个月。“7月30日，在第28个世界母乳喂养周来临之际，中国营养学会举办“促进母乳喂养，助力健康中国”主题论坛。

中国营养学会副理事长马爱国教授在会上表示，今年的宣传主题是“赋能父母，促进母乳喂养”。 促进母乳喂养需要从权威的科学知识，实用的科学技能，良好的社会环境等给父母多方面的帮助。

“月子期”是实现母乳喂养的关键时期，过度饮食、过多动物性食物并不能“发奶”,也不能让母乳更营养，只会让乳妈妈吃成胖子”，中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼教授强调，膳食中食物结构不合理，营养不平衡，反而会影响乳汁的营养。充分休息、愉悦心情，同时保证多样化食物的平衡膳食，才最有利于母乳分泌和宝宝营养。

母乳为何如此重要?惠氏营养品医学与技术事务部门负责人金浩芳表示，根据中国权威母乳成分研究——“明研究”的发现，母乳中含有的活性成分如gsMO、α-乳清蛋白等，在保护婴儿抵御感染、促进组织器官发育和维护肠道微生态等方面发挥着不可代替的作用。

结合世界母乳喂养周的主题，惠氏营养品大中华区总裁瞿峰在会议上也表示：“惠氏于2013年启动的‘向母乳致敬’项目将一直致力于推动母乳营养知识的探索和普及，促进母乳喂养率的提升和公共母乳喂养环境的完善。”

现场同时成立“母乳喂养促进工作委员会”， 中国营养学会理事长杨月欣教授主持了成立仪式。杨月欣教授指出，母乳喂养促进工作委员会将凝聚学界、企业、政府、媒体的力量，共同促进母乳喂养。

中国营养学会理事长杨月欣教授，副理事长马爱国教授、杨晓光教授，前理事长程义勇教授、前副理事长苏宜香教授，妇幼营养分会主任委员汪之顼教授和来自中国营养学会，中国疾病预防控制中心营养与健康所，北京协和医院、中国妇女发展基金会等近20名中国母婴营养领域的专家学者出席会议。