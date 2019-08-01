中医治肿瘤，提倡和平共处

中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任 吴 煜

北京市中西医结合医院肿瘤科主治医师 袁菊花

目前，肿瘤患者的主要治疗手段是手术、放化疗、靶向治疗等，在抗肿瘤方面确实效果很好，但因其毒副作用，也带来极大痛苦。部分患者因无法耐受其毒副反应而终止治疗，使得疗效不尽人意。越来越多的肿瘤患者随后寻求中医帮助，临床发现，约1/3的患者通过中医药治疗后，不仅痛苦减轻，生活质量提高，甚至可以“带瘤生存”。其实，这与中医治疗肿瘤时的“和谐共处”原则密不可分。

近年来，学术界开始把肿瘤看成是全身性疾病，在既往“消除肿瘤”的基础上提出“与瘤共存”理念，对待肿瘤并不是一味地赶尽杀绝，而是和平共处，做到“瘤不犯我，我不犯瘤”。中医认为，人体是一个整体，当正气（免疫力）与邪气（致癌因素）、正常组织与肿瘤组织、自身气血均处于平衡状态时，机体就会和谐，此时人体最为健康。所以，中医药就是通过辨证论治，使体内经络通畅、气血调和，当机体内环境达到相对平衡状态时，肿瘤自然就会得以控制，与机体长期共存。

中医治疗肿瘤主要有汤剂、中成药、针灸、外治等方法，尤其在肿瘤相关并发症的治疗中优势明显，比如止痛、缓解恶性胸腹水、治疗肠梗阻、缓解末梢神经炎、治疗皮疹、止呕通便等。同时，配合食疗往往还能起到长期康复保健的作用。肿瘤手术后的病人，临床多见气血两虚、脾胃不振，因此饮食宜清淡、高维生素、高蛋白、有营养、宜消化，此时可试试食疗方来缓解：人参黄芪鸡肉汤能健脾、益气、生血；羊奶山药汤能补中、和胃、养血。放疗患者多阴虚火旺，所以应该吃甘凉清补，兼以清热的食物，如山药、莲子、百合等。化疗患者多有气血双虚、胃气上逆、脾胃虚弱等问题，宜清补止呕，可常吃胡萝卜生姜山楂粥、鲜藕姜汁粥等。

另外，音乐疗法在中医临床也很普遍。中医认为，优美悦耳的音乐能调节情绪、激发情感，有助消除肿瘤患者的紧张、焦虑、抑郁、恐惧等不良心理状态。放疗期间的患者易情绪激动、烦躁、口干口渴、咽痛等，给他们听一些悠扬、抒情、和谐的乐曲，一定程度上可减轻痛苦。化疗期间的患者有全身及消化道反应，表现为疲乏、无力、头晕、喜卧、纳差、恶心、呕吐等，可选择多听一些旋律欢快、轻松、曲调亲切的乐曲。

可见，中医治疗肿瘤更多地是通过管理饮食、愉悦心情等“扶正”角度来调整患者机体平衡，使其生活状态跟正常人一样，避免肿瘤本身或各项治疗带来的痛苦，提高生活质量，稳定病情，达到逐渐康复。▲