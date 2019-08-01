观赏绿植抑制不良欲望

现代社会纷繁复杂，人们身处的诱惑也非常多，很多人常常因难以拒绝诱惑而身心俱损。英国学者最新的一项研究给大家提供了一个好方法：去到大自然环境中，不仅可以疗愈身心，还能显著简化我们的“欲望清单”。只要看到绿色的自然景致，即可抑制对酒精、香烟和垃圾食品的过度渴望，保持健康的生活方式。

英国普利茅斯大学的研究团队让志愿者填写调查问卷，收集他们日常接触自然的机会，包括住所周围绿化率、窗外景致、是否拥有庭院及逛公园、游绿地的频率等，以及自己不良嗜好的“欲望清单”。结果发现，接触大自然环境时间越长、观赏绿植越多，参试者的欲望数量越少，对不良嗜好的渴望程度也有所降低。具体来说，当绿色空间大于目之所及的25%时，即可产生较佳效果。

该研究作者、心理学副教授沙宾·保罗表示，吸烟、酗酒及暴饮暴食等生活中的不良欲望之所以成为人类的健康杀手，是因为人们难以做到自我控制。未来，研究团队将进一步探索如何使用绿色空间帮助人们抑制欲望，达到辅助戒烟、戒酒等治疗效果。▲ （林乐乐）