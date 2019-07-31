京津冀妇女与儿童保健专科联盟第二届学术大会召开

2019年7月27日，北京妇产医院召开了京津冀妇女与儿童保健专科联盟第二届学术大会暨新纳入单位签约仪式，会上21家区县级医院成为联盟新成员，并成立了早产儿子联盟、血管性疾病子联盟、病例疑难疾病诊断子联盟等6家子联盟，不断拓展联盟内合作的深度和广度。

妇女儿童健康是全民健康的基石，是衡量社会文明进步的标尺。“京津冀妇女与儿童保健专科联盟” 在京津冀协同发展国家战略背景下，由北京妇产医院、天津市中心妇产科医院、石家庄市妇产医院共同牵头，致力于区域性医疗资源一体化合作，是将医改政策和京津冀协同发展同时落地的联盟。

随着全面二孩政策的实施，新的生育高峰给妇儿医疗保健机构带来空前压力。面对新格局、新挑战，该联盟依托各自的特色专业和优势科室，从建立学科平台、科研协作平台、远程信息平台及培训交流平台等方面开展合作，给三地广大妇女儿童提供更优质便捷的医疗保健服务。

首都医科大学附属北京妇产医院北京妇幼保健院院长严松彪表示，我们建立联盟唯一的目的就是让百姓受益，能够为百姓提供更好的医疗服务，联盟的合作不是纸上谈兵，而是要实现落地，真正为百姓解决问题。目前，联盟经过一年来的建设发展，队伍正在不断地壮大，联盟成员单位的数量在逐渐增多，逐步形成了一系列行之有效的协同发展模式和工作机制，在协同发展过程中区域定位逐步明确、结构布局逐步清晰、共建共享逐步拓展，服务和管理水平进一步提升，服务保障能力进一步增强，取得了显著成效，广大患者在家门口就享受到了优质的医疗服务。

据了解，京津冀妇女与儿童保健专科联盟成立后，北京妇产医院安排各学科专家到联盟内医院定期进行查房、出诊、会诊和开展讲座，充分发挥优势学科的带动引领作用，推动联盟医院重点学科及重点专科协作。同时，以管理帮扶及轮岗的方式，促进联盟医院实现管理融合、技术融合、人才融合，从而有效提升其临床科室与职能科室的整体水平。

此外，联盟中的医院还将轮流举办学术沙龙、学术年会和新技术培训班等，加强人才培养、科研教学等方面的合作，实现区域内妇儿医疗保健机构间的优势互补、互利共赢、共同发展的目标，为华北地区妇女儿童提供更加优质的医疗保健服务。（高瑞瑞）