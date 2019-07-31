韩商言一生气就吃糖，到底会不会得糖尿病？

最近，微博、朋友圈、抖音等各大社交软件上，都基本上被韩商言给刷屏了！各位“现”女友纷纷get韩商言同款眼神、同款手势……那相比起来，我们就比较有责任感了，我们关心韩商言的健康！

如大家所知，韩商言一生气就吃糖，一生气就吃糖，甚至引来官方吐槽——他那么爱吃糖，到底以后会不会得糖尿病?

经常吃糖会得糖尿病吗?

陆军军医大学陆军特色医学中心(大坪医院)高血压内分泌科副主任闫振成说：“吃糖多少和糖尿病并没有直接关系。”

闫振成表示，糖尿病的发病原因很多，包括不良生活习惯、精神方面等因素，还具有遗传易感性。而糖尿病的核心，其实不在于糖分的摄入多少，而在于我们的身体是否健康。

对于健康个体，只要如果胰腺功能正常，当食物进入人体时，糖会分解成葡萄糖，葡萄糖会进入血液变成血糖。血糖升高会刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，从而降低血糖浓度，保持血液中葡萄糖水平在正常范围内；如果长期保持不良的生活习惯，例如酗酒、肥胖、暴饮暴食、爱吃甜食等，确实会加重身体调节血糖的负担。

所以，划重点：不是经常吃糖就会得糖尿病，但若长期进食过量糖分，会加重胰腺负担、诱发肥胖，这些都是导致糖尿病发生的危险因素。只有均衡饮食、保持健康生活方式，才能远离糖尿病的威胁。

好的放心了，我们的韩商言可以继续吃糖了，因为他最近生气的时候也不太多，生活习惯还可以，每天还能跑个五公里……

不吃糖就不会得糖尿病吗?

闫振成教授的解答是：这也不一定。

因为糖的种类并不仅仅局限于“糖果”，我们平时饮食中的米饭、馒头、面条、白粥、饼干、奶油等都在“糖”的范畴，包括多糖(如淀粉类)、单糖(葡萄糖、果糖)和双糖(蔗糖)等。

通常我们所说的“少摄入糖类”所指的是减少额外添加的精制糖的摄入，人工添加的精制糖的摄入不会带来任何额外的营养素，它进到身体里唯一的目标就是提供能量，当能量已经足够，这些糖分就会变成脂肪堆积于体内。

一旦我们摄入的精制糖过多，就会变胖，患上糖尿病、高血压、血脂异常、冠心病之类的疾病，所以，冰淇淋、糕点之类的甜食，可乐、冰红茶之类的含糖饮料都要少吃，在食物的配料表上看到白砂糖、果葡糖浆、果糖、葡萄糖这样的配料占比很多的话，也要提个醒，少吃。

除此之外，年龄增长、运动少、妊娠期糖尿病、长期吸烟、高血压、精神长期高度紧张等原因都会增加患上糖尿病疾病的风险，单单只是“不吃糖”，是无法完全杜绝糖尿病的。

到底要怎么样才会降低糖尿病风险?

糖尿病可以分为四种类型：

1.1型糖尿病：和胰岛素分泌不足有关。1 型糖尿病占所有糖尿病的5%。

2. 2 型糖尿病：和胰岛素相对不足、胰岛素抵抗有关。2 型糖尿病占所有糖尿病的90%。

3. 特殊类型糖尿病：种类繁多，都有明确的导致血糖升高的病因，如各种家族遗传病、基因缺陷、药物、感染、内分泌紊乱等。特殊类型糖尿病属于少见病，仅占所有糖尿病的0.7%。

4. 妊娠糖尿病：可能和妊娠期间相关激素的变化有关。妊娠糖尿病占所有糖尿病的5%。

我们重点讨论2型糖尿病，其发生和遗传易感性有一定关系，这些是我们无法改变也无法预防的。但一些2型糖尿病的发生和后天习惯有关，这是可以做出改变，提前预防。预防方式包括以下几种：

1.保持体形：BMI维持在18.5～24kg/m2，男性腰围维持在90厘米以下，女性腰围维持在85厘米以下；

2.管住嘴：不要长期大量吃甜食，吃饭 7～8 分饱，少食多餐；

3.多运动：不要老是坐着不动，养成运动健身的好习惯；

4.控制血压、血脂：有高血压、高血脂的人，注意控制好血压、血脂，少吃过咸、油腻的食物；

5.定时体检监测血糖。