老年健康促进行动启动 老年失能预防核心信息发布

人民网北京7月31日电 30日，老年健康促进行动主题推进活动在北京举行。国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军出席活动并讲话，中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德，国家卫生健康委规划司司长毛群安、老龄健康司司长王海东，国家老年医学中心主任王建业共同启动老年健康促进行动。

王建军指出，老年健康促进行动是一项系统工程，需要政府、社会、个人和家庭的共同努力。各级卫生健康部门要紧密联系相关部门，围绕健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护6个环节，努力为老年人提供全方位的健康服务。

活动中，王建业发布了老年失能预防核心信息，他指出，失能不仅严重影响老年人的生活质量，也给家庭和社会带来沉重负担。目前我国失能和部分失能老人超过四千万，健康中国老年健康促进行动要求，到2022和2030年我国65岁至70岁失能发生率有所下降。为增强全社会的失能预防意识，推动失能预防关口前移，降低老年人失能发生率，提高老年人的健康水平，国家卫生健康委组织专家编写了老年失能预防核心信息。

核心信息共16条，从健康状态维护、危险因素干预、友好环境建设三个层面为预防老年人失能发生提供了科学指导。老年人失能预防核心信息的主要内容包括：提高老年人健康素养，改善营养状况，改善骨骼肌功能，进行预防接种，预防跌倒，关注心理健康，维护社会功能，管理老年常见病及老年综合征，科学合理用药，避免绝对静养，重视功能康复，早期识别失能高危人群，尊重老年人的养老意愿，重视生活环境安全，提高照护能力，营造老年友好氛围。

王建业呼吁全国卫生健康工作者，面向老年人和社会公众，积极宣传老年失能预防核心信息，促进全社会关注失能预防，不断降低老年人失能发生率，推动实现健康老龄化，共建共享健康中国。（实习生 蒋凤祥）