坚守职责 开拓创新 谋划新时期疾控发展思路

目前，我国的疾控工作环境发生了巨大的变化，疾病预防控制工作越来越重要，我们肩上承载的责任和使命更加重大。登革热、埃博拉、中东呼吸综合征等新发传染病的威胁不断增加，再加上各类慢性病的困扰，新时期疾控工作面临着新的挑战。杭州疾控秉承公共卫生工作的优良传统，坚守职责，开拓创新，在新时期疾控发展的道路上不断探索和思考。

坚持公益属性

严格实行收支两条线管理

从1953年建立的杭州市卫生防疫站，到1999年建立的疾病预防控制中心，杭州疾控走过了66个年头，疾病预防控制机构的公共卫生属性越来越明晰。基于公共卫生工作固有的公益、公平、公开和公信等特点，杭州市疾控中心坚定破除逐利机制，强化机构公益属性，严格实行收支两条线管理。目前，杭州市疾病预防控制中心核定编制218名，实际在编在岗职工195人，离退休职工160余名，人员经费、业务经费、设备投入均由杭州市财政予以全额保障。在职职工全部实行绩效工资，个人收入不与创收挂钩。按照杭州市委、市政府和卫生行政部门交办的工作职能，全力做好服务保障工作。

坚持固本强基

规范公共卫生服务

疾病预防控制工作涉及面广，各学科之间虽有交叉，但工作领域、工作方法，有时大相径庭。按照浙江省卫生健康委下达的工作任务，疾病预防控制工作包含综合管理、传染病预防与控制、免疫预防、健康教育与健康促进、慢性非传染性疾病监测与控制等12个方面工作93项任务。对照每一项任务法律法规、技术规范等相关要求，疾控各条线认真梳理，找问题、找短板、找差距，力求基础工作做扎实，各项工作做到规范有序。例如，看似很小的水样采样送检，瓶子该如何洗涤，如何保存，采样时需要准备多少种瓶子，采样前应该在不同的采样瓶里加好什么试剂等，都有规范要求。一旦不能按照规范采样，仪器设备再精，人员能力再强，检验操作再规范，都无济于事。这几年，杭州疾控就是这样梳理一个个细节，坚持固本强基，规范各项公共卫生服务工作。

坚持教学相长

提升公共卫生服务能力

杭州疾控具有一支高学历、年轻化的队伍，195名在编在岗人员中，有23名博士（其中3名博士后）和近百名硕士，平均年龄在40岁左右。如何提升队伍能力，是我们一直在思考的问题。为了给年轻人搭建更好的成长平台，同时也为公共卫生人才的培养尽自己所能，2014年，杭州提出打造教学型疾控的构想。随后成立了教学管理领导小组、教学管理办公室和传染病、慢性非传染性疾病、健康教育、免疫规划、卫生监测、卫生管理、卫生检验等7个教研室，组织编写了《预防医学基本实践技能操作教程》指导用书。2018年，杭州疾控中心成为中国疾病预防控制中心MPH实践教学基地，全年实习、进修人数达179人。2019年，杭州市疾控中心加强与浙江大学公共卫生学院的紧密合作，在不改变疾控中心行政隶属关系、财政拨款渠道和工作职能的前提下，双方在创新合作管理体制、协力提升教育教学水平、协力推进学科建设和科学研究、协力推进人才队伍建设等4个方面，探索进一步融合和发展。

坚持责任担当

充分发挥政府参谋作用

无论是2003年的抗击“非典”，还是2008年的汶川抗震救灾，再或是2017年的登革热防控，杭州疾控人都坚持责任担当，不惧危险，冲在疾病防控工作的第一线。同时，结合相关疾病防控工作实际，积极建言献策，充分发挥政府参谋作用。2003年抗击“非典”工作中，杭州疾控发明了负压氧舱，设计了合理的传染病应急处置消毒流程，制定了一系列防控举措；面对H7N9禽流感疫情，杭州疾控提出关停城区农贸市场活禽销售的建议，被市政府采纳后，H7N9禽流感疫情得到快速有效控制；2017年发生较大规模本地登革热疫情后，在杭州疾控的科学建议下，全市实行属地责任制和网格化管理工作机制等，在越冬蚊和早春蚊杀灭、医疗机构监测敏感性、社区蚊媒密度常态化控制机制、应急处置能力评估等方面多管齐下，有效控制了登革热疫情的跨年度传播，2018年仅发生25例本地登革热病例。

坚持共建共享

谋求区域协作发展

近年来，杭州疾控秉承共建共享的理念，努力实现疾控机构内外资源的优化和整合，以共同理念、共同责任、共同利益、共同行动、共同提高为目标，构建不同形式的疾病预防控制共同体，探索新时期疾控机构发展的新模式。除加强与省内外科研院校、国家和省级疾控机构的合作发展外，杭州疾控还与副省级协作城市、长三角城市、杭州都市圈城市开展跨区域互助合作，加强与北京、上海、广州、深圳等疾控机构的对标学习，互相取长补短；与区县疾控中心开展跨层级合作，实现实验室资源的一体化管理，进一步提高设备使用效率，提升基层能力；按照杭州市委、市政府对口支援的工作部署，与黔东南、恩施、广元等地的疾控部门建立了良好的合作关系。