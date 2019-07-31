办马拉松别忘了“以人为本”

7月28日，贵州六盘水夏季国际马拉松比赛后，一段视频在网上流传开来，引发了网民的集体吐槽，指责主办方“仪式感大于人命”“太冷漠了”。

从赛后颁奖典礼的视频上我们可以看出，女子全程马拉松组颁奖时，季军选手因体力不支在颁奖台上晕倒，而这时只有两名志愿者将其扶到旁边。主持人见状说为晕倒选手的拼搏精神点赞，但在场的颁奖嘉宾和主持人等仍继续着固定的颁奖流程，并未因为有选手晕倒而改变原有计划，过了一会儿才有医务人员上台进行紧急处理。

事后，六马组委会回应称：“季军选手出现了体力不支、肌肉痉挛无力支撑、坐地的情况。我们当时组委会的考虑是，选手们拼搏过来了，最荣耀的时刻，对于颁奖选手来讲最后几十秒能撑过去，选手需要这份荣誉，这也是她应得的荣誉。希望她坚持一下，也是对体育精神的体现。”

这个解释有点牵强，享受荣耀固然没错，颁奖继续进行也可理解，但这必须建立在一个前提下，那就是确保选手的健康与安全。

按常理说，出现这种情况，首先就应该马上暂停颁奖仪式，第一时间对选手进行护理或者救治，确认无事后再进行颁奖也不迟。但从视频中看到，虽然选手边上有两名志愿者在看护，但并非专业的医护人员，而与此同时仪式却有条不紊地进行着，该选手就在舞台上一直那么躺着，直到领导跟其他两位获奖选手拍完照，才被送治。

作为国内知名赛事，六盘水马拉松应该在赛前就有应对突发状况的应急预案，考虑到赛事中可能出现的方方面面。如今在颁奖典礼上出现这一幕，显然有失专业赛事的水准。

也有网友指出，“这个主持人是不是有点太走形式了”。在整个过程中，主持人除了点赞了晕倒选手的拼搏精神外，便像报幕机器一般对场上的情况熟视无睹，自顾自地说着他的串词。这种行为与其说是专业，不如说是冷漠，与其说是对体育精神的体现，不如说是缺乏基本的人文关怀。

马拉松是一项危险系数较大的赛事，在往常的比赛中，选手因为体力不支而受伤，甚至猝死的例子并不少见。所以，对于选手的安全问题，多数主办方或者赛事组委会都非常重视。比如，即将开始的杭马就坚持了32年的体检报告审核，虽然对这一举动也有不同的声音，却让杭马成为最安全的赛事之一。这既是对赛事的负责，更是对选手的负责。

将晕倒的选手晾在一边继续完成颁奖仪式，这其实就是一种只顾形式不顾实际情况的形式主义，而在本质上是与此前被曝光的医护人员先拍集体照然后再看病的做法是一样的，都是缺乏了基本的“以人为本”的意识，也是对真正的“体育精神”的违背。

事实上，以人为本是体育的天然本质。它以人的身体与智力活动为手段，增强人的体质，培养道德和意志品质，从而促使人的全面发展。如果忽略了“人”这一核心要素，那么显然就有些本末倒置了。