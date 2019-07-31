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高铁上垃圾分类的尴尬事儿

彭爱珍

2019年07月31日08:17 来源：北京青年报

近日，笔者坐高铁去外地旅游。在车上，当听到保洁员“收垃圾”的声音后，我邻座的一个小男孩拿着香蕉皮和一个空矿泉水瓶对保洁员认真地说：“阿姨，我这是湿垃圾和可回收垃圾。”

保洁员提着一个大垃圾袋说：“小朋友，都扔在一起吧。”听了保洁员的话，小男孩脸上显出困惑和无奈的表情。

“在幼儿园里，老师就教我们如何进行垃圾分类。垃圾分类，是一件快乐的事儿。在幼儿园和家里，我天天给垃圾分类。”

听了小男孩的一番话，车厢里的乘客纷纷议论开来。“垃圾分类，小孩子做得比大人好！”“现在小朋友都知道垃圾分类，高铁上怎么就不能实行呢？”……

是啊，高铁作为一种公共交通工具，实行垃圾分类并不是难事。笔者注意到，高铁上的垃圾主要有三类：湿垃圾（水果皮、剩饭剩菜等）、可回收垃圾（饮料瓶、看过的报纸等）、干垃圾（相对较少）。显然，将这三种垃圾进行分类，对于乘客和保洁员来说都是举手之劳。

所以，笔者呼吁，高铁作为一种现代化的交通工具，垃圾分类不能落后，更应该给全社会做出文明示范。

(责编：李轶群、杨迪)


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