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别让“全脑教育”毁了孩子

徐建中

2019年07月31日08:17 来源：南方日报

近年来，社会上出现了不少所谓的“全脑教育”乱象。这种打着“脑科学与教育”培训的旗号，在家长、学生中大肆传播的“神经神话”，根本就没有脑科学证据支持，却对正常的教育教学造成了不良影响。

所谓“全脑教育”，就是一些以牟利为目的的培训机构打着全脑开发的幌子，以“音乐”“运动”“游戏”“历史风物介绍”等方式来对孩子进行“智商提升”。这类机构大多从国外舶来，表面看起来高大上，实际上是抓住了家长望子成龙的迫切心理，故意夸大“全脑开发”效果，从中敛财，而最后受伤害最深的是孩子。

在很多人看来，人的大脑分为左脑和右脑，人们平时的思维都是以右脑为主，而左脑基本属于休眠状态，因此开发左脑很有必要。其实，这是一种误解，人的大脑是一个有机的整体，虽然功能上有一定的区域分工，但整体而言属于协同作业，并不存在单一理性左脑和感性右脑之分。所谓的左脑开发其实是一个噱头，目的是迷惑诱导那些一知半解的家长。

事实上，真正的脑力开发是根据孩子大脑的发育过程，合理开发其大脑能力，以适应社会多变的环境，而不是超越儿童正常生长规律去急于求成。为了不让孩子输在起跑线上，很多家长越来越焦虑，唯恐别人家的孩子上了“全脑教育”，自家的孩子不上就落后了，所以再多的钱也肯花，再贵的班也得上。儿童心理专家就指出，家长如果着急焦虑、盲目跟风，把年幼的孩子推进培训班进行所谓“全脑开发”，其实是违反孩子正常成长的规律，最终只会伤害了孩子。

孩子智商的提升不可能一蹴而就，也根本不可能在所谓的培训班速成。家长应保持清醒头脑，严格遵循孩子成长规律，尤其不能因为过度焦虑伤害孩子而不自知。教育部门也应加强管理、严厉查处，坚决禁止打着“全脑教育”幌子的不良培训机构把黑手伸向年幼的孩子。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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