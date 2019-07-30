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昆山：吴健华

2019年07月30日16:22 来源：人民网-人民健康网

吴健华，女，汉，大专，1967年7月

跳广场舞年限：9年

所在舞队名称：苏州昆山市金百合艺术团

所获国家级证书：国家级社会体育指导员，广场舞国家二级裁判员、教练员

所获荣誉奖项：荣获昆山市迈进新时代幸福舞起来广场舞大赛二等奖；我要上省运舞动江苏苏州站比赛荣获规定、自选双项一等奖；昆山市第七套秧歌比赛获二等；苏州市第八届广场舞大赛昆山赛区一等奖；迈进新时代幸福舞起来苏州赛区规定自选双项第一；舞庆国诞全民共舞大赛二等奖；江苏省迈进新时代幸福舞起来广场舞大赛一等奖；中国银行常青树杯暨苏州市第八届广场健身舞大赛一等奖并荣获最具人气奖。

参赛介绍及相关公益活动：几年来，参加苏州市精品团队展示活动；首届在职女性才艺秀；参加千人共跳一支舞活动；参加悠扬四月多彩青阳、浓情五月相约青阳活动；重阳公益活动；代表苏州参加扬州市广场舞展演活动；举办了金百合艺术团专场演出；参加苏州昆山市欢乐文明百村行活动；广场文艺周周演；庆祝建党活动；参加公益演出及公益培训活动；参加慰问部队新兵活动等等。

参赛节目《一方水土梦苏州》。原创曲目《一方水土梦苏州》是由中国音乐家协会会员，苏州市音乐家协会副主席、创作委员会主任姜兴龙老师作词作曲，该作品从两个层面立意，一方面通过地域特色所呈现的文化符号来表现苏州独特的文化魅力，另一方面写的是处于改革开放新时代的苏州所绽放的绚烂色彩，以及人们为写好中国梦的苏州篇章所焕发的精神力量。

(责编：李轶群、杨迪)


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