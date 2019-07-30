热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网>>人民广场舞联盟

南京：王海琴

2019年07月30日16:03 来源：人民网-人民健康网

袁湖南，女，汉，大专，1958年11月

跳广场舞年限：10 年

所在舞队名称：藏羚羊艺术团

所获国家级证书：

国家二级证书

所获荣誉奖项：荣获2018年江苏省广场舞最佳之星

2018年最支持老年人体育工作先进个人荣誉称号

参赛介绍及相关公益活动：藏羚羊舞蹈队成立于2014年8月，队长王海琴，玄武区文联秘书长，从事区文联文艺活动工作。舞队队员上到70多岁的大妈下到三四十岁的大姐，相处融洽。舞队经常被街道社区邀请参加文娱节目，慰问孤寡老人、慰问退伍老兵；多次参加社会组织的大型演出活动，如红舞千人广场舞大赛，万人广场舞创吉尼斯活动并参加了2017世界轮滑锦标赛开幕式为祖国添彩。舞队也多次在各种广场舞比赛中获得优异的成绩，接受过电视台专访，演出多次被江苏广播电视报报导。舞队近两年被金龙鱼南京公司和金陵红楼梦公司作为形象舞队，为公司宣传主题舞蹈。 

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn