袁湖南，女，汉，大专，1958年11月

跳广场舞年限：10 年

所在舞队名称：藏羚羊艺术团

所获国家级证书：

国家二级证书

所获荣誉奖项：荣获2018年江苏省广场舞最佳之星

2018年最支持老年人体育工作先进个人荣誉称号

参赛介绍及相关公益活动：藏羚羊舞蹈队成立于2014年8月，队长王海琴，玄武区文联秘书长，从事区文联文艺活动工作。舞队队员上到70多岁的大妈下到三四十岁的大姐，相处融洽。舞队经常被街道社区邀请参加文娱节目，慰问孤寡老人、慰问退伍老兵；多次参加社会组织的大型演出活动，如红舞千人广场舞大赛，万人广场舞创吉尼斯活动并参加了2017世界轮滑锦标赛开幕式为祖国添彩。舞队也多次在各种广场舞比赛中获得优异的成绩，接受过电视台专访，演出多次被江苏广播电视报报导。舞队近两年被金龙鱼南京公司和金陵红楼梦公司作为形象舞队，为公司宣传主题舞蹈。