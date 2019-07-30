2019中国健康产业媒企融合发展论坛在京举行

7月27日，为聚力聚智重塑行业形象，营造良好的营商环境，推动大健康领域保健行业企业健康发展， “2019中国健康产业媒企融合发展论坛”在京举行，论坛以“新趋势 新融合 新发展”为主题，吸引了来自大健康产业的100多家企业和包括行业专家在内的近300名行业从业人员参会。

中国保健协会理事长、国务院参事室特约研究员秦小明致辞

据了解， 2019中国健康产业媒企融合发展论坛是自2018年首次举办以来的第二届，今年由中国保健协会联合央广传媒发展总公司主办。与会专家从长效监管、保护消费者权益、新传播生态、媒企关系、规范发展、保护企业品牌六大话题方向现场传授专业经验，并以“聚智聚力 媒企共赢”为主题邀请行业协会、媒体专家与企业代表进行圆桌讨论。

央广传媒发展总公司董事长兼总经理王跃进致辞

与会代表在发言中表示，当前保健品行业快速成长过程中出现一些发展误区，例如夸大宣传、虚高价格、产品品质不过关等有损消费者利益的问题，尤其是权健等保健品行业“大地震”更是加剧了消费者对行业怀疑、不信任的印象和看法。重塑消费者的行业信心，既需要培养一批优质的行业企业，又离不开专业媒体的支持。

中国行业报协会执行秘书长、中国保健协会品牌战略分会会长刘灿国

代表们认为，企业与媒体是共生共存的关系，媒体舆论监督和保证企业的安全、人民群众的安全有机结合在一起，这才能推动健康行业健康前行。大家特别强调，希望借助各大主流媒体的力量，正本清源，扬优抑劣，弘扬保健品行业的清风正气，提升行业优秀企业的美誉度，打造行业整体信誉度，重塑行业自信，赢得社会的正确认知和尊重。