2019北京国际胸外科论坛在京顺利召开

7月27日，2019北京国际胸外科论坛暨第四届中意胸外科微创论坛、北京胸外科微创技术新进展学习班在京开幕。

来自中国医疗保健国际交流促进会、中国医师协会、北京市医管中心、首都医科大学和宣武医院的领导分别致辞开幕式，表达了对宣武医院胸外科发展成绩的肯定。

北京市医院管理中心主任潘苏彦在致辞中表示，为切实提升我国癌症的诊疗水平，推动我国肺癌患者从早期筛查到康复治疗的全病程智能化科学管理，提供患者基于人工智能的个性化的精准诊疗服务，同时为医院提供定制化、可延展、高效便捷的智能化医疗决策方案，宣武医院胸外科在北京率先建立了肺癌诊疗一体化中心，目标是建立肺癌早期筛查、线上教育/咨询、基因/免疫精准检测、临床治疗决策支持系统、MDT 会诊中心以及患者院外管理等多角度、全方位的服务体系。实现医院、医生、患者的有效互联，对肺癌进行全面分析和用药方案探索，在精准伴随诊断、肿瘤慢病管理、肺癌预警等方面凸显技术优势，为医生和患者提供整体解决方案，实现肿瘤规范化、个体化、精准检测、系统评价的疾病全程管理。

此次论坛邀请了意大利、美国、德国、日本等国家胸外科、肿瘤科领域11位著名教授就肺癌微创手术与综合治疗、气管和支气管介入治疗领域问题发表了精彩的演讲，国内多位顶级专家就肺癌、食管癌领域热点问题分享了学术成果。除了学术交流，作为北京市继续教育项目的胸外科微创技术新进展学习班特别邀请了意大利胸外科单孔手术大师Refai教授进行了手术演示受到与会嘉宾的广泛关注。（林成汉）