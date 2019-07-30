热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2019北京国际胸外科论坛在京顺利召开

2019年07月30日15:26 来源：人民网-人民健康网

7月27日，2019北京国际胸外科论坛暨第四届中意胸外科微创论坛、北京胸外科微创技术新进展学习班在京开幕。

来自中国医疗保健国际交流促进会、中国医师协会、北京市医管中心、首都医科大学和宣武医院的领导分别致辞开幕式，表达了对宣武医院胸外科发展成绩的肯定。

北京市医院管理中心主任潘苏彦在致辞中表示，为切实提升我国癌症的诊疗水平，推动我国肺癌患者从早期筛查到康复治疗的全病程智能化科学管理，提供患者基于人工智能的个性化的精准诊疗服务，同时为医院提供定制化、可延展、高效便捷的智能化医疗决策方案，宣武医院胸外科在北京率先建立了肺癌诊疗一体化中心，目标是建立肺癌早期筛查、线上教育/咨询、基因/免疫精准检测、临床治疗决策支持系统、MDT 会诊中心以及患者院外管理等多角度、全方位的服务体系。实现医院、医生、患者的有效互联，对肺癌进行全面分析和用药方案探索，在精准伴随诊断、肿瘤慢病管理、肺癌预警等方面凸显技术优势，为医生和患者提供整体解决方案，实现肿瘤规范化、个体化、精准检测、系统评价的疾病全程管理。

此次论坛邀请了意大利、美国、德国、日本等国家胸外科、肿瘤科领域11位著名教授就肺癌微创手术与综合治疗、气管和支气管介入治疗领域问题发表了精彩的演讲，国内多位顶级专家就肺癌、食管癌领域热点问题分享了学术成果。除了学术交流，作为北京市继续教育项目的胸外科微创技术新进展学习班特别邀请了意大利胸外科单孔手术大师Refai教授进行了手术演示受到与会嘉宾的广泛关注。（林成汉）

(责编：聂丛笑、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn