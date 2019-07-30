心理压力大 绝经后易骨松

对许多慢病来说，压力大是一个公认的风险因素。近日，美国亚利桑那大学的研究者发现，不良的人际、社会关系导致的心理压力可增加绝经后妇女的骨质疏松风险。

以前的研究表明，一些社会心理压力因素如重大生活应激事件、乐观程度较低、生活满意度和教育水平低，可能与骨折有关。此次新研究中，研究人员评估了1.1万名绝经后妇女的数据，包括骨密度相关信息，社会压力、社会支持和社会功能方面的信息。其中，“社会压力”衡量消极的社会互动和关系，“社会支持”衡量积极的关系，而“社会功能”衡量社会活动的局限性。

在考察了这3种社会应激指标与骨密度6年来变化的关系后，研究者发现，高社会压力与骨密度降低之间存在着相关性。具体来说，社会压力高与全髋关节、腰椎（下背部）和股骨颈的骨密度下降有关；社会功能与全髋关节和股骨颈骨质疏松有关。在调整了年龄、教育程度、现有疾病、体重指数（BMI）、吸烟、饮酒、激素治疗、绝经年龄、体力活动和55岁后骨折病史等潜在影响因素后，相关性仍然存在。

发表在《流行病学与社区健康杂志》上的这项研究认为，心理应激可能改变激素水平，包括皮质醇、甲状腺激素、生长激素和糖皮质激素来改变骨密度。绝经后妇女更要保持良好心态和社会关系，减少其对身体的负面影响。▲ （周 铭）