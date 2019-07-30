有关节炎，心脏病风险高

导致心脏病的因素很多，包括不健康饮食、缺乏锻炼、有心脏病家族史等。瑞典隆德大学研究者发现，关节炎患者死于心脏病的风险明显高于其他人群。

研究人员从瑞典人口登记处选取了46.9万名参与者，2003年时，他们的年龄在45~84岁之间，研究人员对其一直跟踪到2014年。这些参与者包括1.6万名膝关节炎患者、9000名髋关节关节炎患者、4000名腕关节炎患者和5500名其他关节炎患者，他们的病情都是在2003年或之前诊断的。研究人员调查了2004~2014年期间死于关节炎的人的死因，并将结果与同一地区的其他人口进行比较。结果显示，患有关节炎的人死于心脏病的风险更高。虽然关节炎诊断后的短期心脏病风险并没有增加，但一个人患关节炎的时间越长，死于心脏病的风险越高。

研究人员认为，关节炎患者体内存在炎症，而且有体重增加的风险，这会导致继发性疾病，比如心脏病。因此，建议关节炎患者尽早就医，合理运动。▲ （王海洋）