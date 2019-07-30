男人喜欢的浪漫很实际

有人说，男人不喜欢浪漫，其实他们也有颗柔软的心，也希望伴侣能做点浪漫的事增加情调，只是男人喜欢的浪漫可能更实际一些。美国《红书》杂志近日就为女性总结了一些打动男人心的浪漫招式。

给他一个视觉盛宴。男人是种视觉动物，偶尔满足他对你服饰的期待，比如带他去购物，让他挑选最想看你穿的衣服，或性感的内衣。男人虽然不喜欢逛街，但为你挑东西，而且是他喜欢看的，会乐于花更多时间。

时常牵着手。除了性爱和彼此按摩，伴侣间不要忘记通过简单的触摸表达身体上的情感。比如，逛街、散步、看电视时牵着手。这样的行为表示你爱他的身体。

放他去跟朋友们聚会。一个男人和朋友们聚会，和你跟闺蜜们约会一样重要。认识到这一点会让你看起来独立、自信，还很性感。所以，当他犹豫要不要出去和朋友们一起看比赛时，鼓励他去吧。这样，你也可以有点自己的时间，比如，去美容院护肤，或者泡在浴缸里看一部浪漫喜剧。

发一个意想不到的浪漫短信。男人也希望感知到自己被爱或被想念，如果你在他钱包里放一张纸条，或发一条短信告诉他“我想你”，可能会让他高兴一整天。这是性价比非常高的示爱方式。

赞美他。女人喜欢得到安慰和鼓励，而男人喜欢得到赞美。下一次看到他切菜时，一定要夸他的前臂很性感。一句夸奖的话，是男人不断前行的最大动力。

打印几张照片。数码时代，很少有人打印照片。但是花些时间将电子版的影像变成纸质版，摆在经常看到的地方，这本身就是一种仪式，也表示那段记忆对你来说很重要。这会鼓励双方继续创造美好瞬间，更好经营感情。

他感兴趣的，你也了解一下。试着去学习一些他非常感兴趣的事情，当他发现，你对他感兴趣的事也能侃侃而谈时，他会更爱你，也更尊敬你。

送个有着共同经历的礼物。体验式的礼物可以帮你们创造记忆，比如一个郊区度假村的酒店预订单、两张比赛门票等。这些经历不仅能创造共同的记忆，也是增加沟通机会、加深感情的桥梁。

一起跳个舞。你不必为此专门学习跳舞，重要的是，享受双人舞带来的共处时间和亲密互动。有研究表明，伴侣跳舞时的步调一致，会增强彼此的亲密感。放个浪漫音乐，相拥一会儿，体会有爱的浪漫生活。▲