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四类人摘镜要慎重

焦守广

2019年07月30日08:53 来源：齐鲁晚报

进入暑期后,迎来近视手术高峰,特别是一些高考参军的学生,以及毕业报考特殊岗位的大学生,通过手术让视力达到录取标准,那么近视手术术前需要做什么准备?哪些人不适合手术呢?来听听山东中医药大学附属眼科医院专家怎么说。

“最近做手术的主要人群为在校大学生,报考特殊专业的高中毕业生,还有有摘镜愿望的18-50周岁人群。”山东中医药大学附属眼科医院屈光外科主任季鹏博士告诉记者。

“做近视手术需要年满18周岁,近两年近视度数增幅小于50度。”季鹏告诉记者,做近视手术,首先要满足以上两个条件,然后是一系列的术前检查。

“近视手术的确已经很成熟,治疗方案也很多,但并不是适合每一个人,需要通过综合术前检查评估,看看是否适合手术,适合哪一种手术方式。”季鹏表示,首先近期眼表有急性炎症,像麦粒肿或角膜炎,这类人不适合,必须等到好了以后才能手术。第二类是患有全身系统疾病,处于胶原结缔组织疾病的活动期,也不适合。第三类是期望值特别高,对手术有不合理的期望。第四类是角膜厚度和形态异常,角膜厚度和屈光度不能很好匹配,这样的人也不适合,术后可能会有残留度数。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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