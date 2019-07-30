高温下的急诊，中暑的少，吃坏的多

在各大医院的诊室里，挤进了各式各样与这个季节相关的病人，不过他们大多不是晒出来的中暑，而是吃出来的胃肠炎、感染性腹泻，最严重的甚至多器官衰竭、休克躺进了重症监护室（ICU）。

一碗隔夜菜，大伯抢救了三周

杭州一大伯，75岁，平时省吃俭用。发病那天午饭就吃凉拌茄子和小米粥。凉拌茄子是前一天中午烧的，隔夜菜；小米粥也在冰箱里放了两天。

大伯一小时后开始拉稀，晚上送医院，脱水严重，血压不稳，再一检查，老人肾脏、肝脏已衰竭，属于感染性休克。

三周抢救，大伯命是回来了，但年纪大了，肝脏、肾脏的功能慢慢才能恢复。

李茜医生点评：放在冰箱里的隔夜菜，并不意味着不会有细菌感染，大家吃饭时尽量光盘行动。年轻人如果腹泻，通过补水、使用抗生素等，能很快恢复，可是老年人对脱水比较敏感，易损伤肝肾。

聚餐吃烧烤，一桌人都腹泻呕吐 地点：浙江医院三墩院区肠道门诊

十多个二三十岁的小年轻一起走进肠道门诊。他们症状都一样，腹泻、腹痛、恶心、呕吐。原来前一天晚上在夜宵店烧烤聚餐。这家烧烤店的海产品不卫生，龙虾、螺蛳寄生了细菌，清洗不到位，烹制过程中也没有烧熟。

光吃沙拉也不安全。有个女生吃了几天的沙拉、流黄蛋，结果同样腹泻严重上医院。

问题都是出在了细菌上，像沙门菌、痢疾杆菌这些夏天常见的病菌，如果没有灭菌，只是简单地清洗，其实处不干净。最简单的灭菌是清洗干净和充分煮熟。

陈玲医生点评：不点外卖，不要生吃沙拉。感染性腹泻一般口服3~5天抗生素就能缓解，如果腹泻次数较多，要及时补充水和电解质。最简便的方法是在每升饮用水中加入1平勺食盐和4满勺糖。

试了试偏方，大妈把自己“送”进ICU

年近60的吴大妈挺讲究清洁卫生的，但平时胃有点不舒服，一天剖杀一条草鱼，突然想起听人说生吃鱼胆对胃病有帮助，随手就把草鱼鱼胆生吞了。下午，她肚子胀、拉肚子五六次，感觉头晕、无力、吃不下东西，小便量也很少……近22点送入医院。

在抢救室，她接受了血液灌流联合血液滤过透析，清除进入血循环的毒素，护肝护肾的方法也全用上了……几天后，吴大妈的肝功能及肾功能才明显好转，小便量也开始多起来，能自己进食。

潘红英主任点评：“生吃鱼胆能治胃病”，“生吃鱼胆清肝明目”都不科学。鲤科鱼类的鱼胆均是危险的。比如鲫鱼、青鱼、鲢鱼、草鱼、鳊鱼等是百姓常吃的鱼类，这些鱼的鱼胆内毒素不易被热力或酒精所破坏，即使将鱼胆蒸熟或用酒将鲜鱼胆冲服，仍然很可能会引起中毒，严重者甚至危及生命。