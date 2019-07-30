炎热夏天 当心这些健康谣言！

当大暑撞上中伏，天气热得“无处可躲”。在高温高热的桑拿天里，吃着小龙虾再喝上一杯冰镇啤酒，别提有多惬意了，但是因为一些谣言最近人们却不敢这样肆意享受了。

网传的“小龙虾身后事分类图”让不少人在发出灵魂之问：“美味诱人的小龙虾，你到底是什么垃圾啊？”之后默默地取消了小龙虾的外卖下单；而“三伏天不能喝冷饮，要喝热水逼寒气”的说法又让一些人放下了冰镇啤酒的瓶子。

难道我们注定要过一个无味的夏天吗？科技日报记者采访了相关专家，一一击碎谣言，还你一个和往年一样酷爽的夏日。

谣言一

龙虾肉是湿垃圾，龙虾头是干垃圾

又到了吃小龙虾的季节，但自从全国多地陆续进入垃圾分类“强制时代”，而网上又传出一张“小龙虾身后事分类图”后，小龙虾爱好者们却再也不敢毫无顾忌地大快朵颐了。该分类图称：整只小龙虾是湿垃圾，去黄的龙虾头就是干垃圾；龙虾肉、龙虾黄是湿垃圾，龙虾壳又是干垃圾。

不少网友表示，吃小龙虾一时爽，但吃完后垃圾分类愁断肠，还是不吃了吧。其实，扔个小龙虾并没有图上写得那么复杂，这个图是错的。

上海市废弃物管理处通过微信公众号回应说，小龙虾、龙虾壳、龙虾头、龙虾黄、龙虾肉全部属于湿垃圾。

2019年4月出台的《上海市生活垃圾分类投放指引》中也明确指出：水产及其加工食品（鱼、鱼鳞、虾、虾壳、鱿鱼）都属于湿垃圾。

“区分干湿垃圾并不难，干垃圾就是指可焚烧的垃圾，湿垃圾就是易腐烂、好粉碎、可堆肥的垃圾。上述分类图中将小龙虾壳归为干垃圾有点想当然，其实它是比较容易腐烂、粉碎的，所以属于湿垃圾。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅解释说。

如果你还是分不清手上的垃圾是什么类型，记住上海官方推荐的垃圾分类“一招鲜”：可回收物记材质——玻、金、塑、纸、衣；有害垃圾记口诀——药（要）油（有）电灯；湿垃圾记原则——易腐烂、易粉碎；其余都是干垃圾。

谣言二

三伏天不能吃冷饮，要喝热水逼寒气

蝉声起，夏正浓，三伏天的酷热似乎只能靠冷饮续命。但最近网上流传的一则健康提示却指出：三伏天要拒绝一切冰镇饮料，否则会使寒气入侵不能排出。要坚持在伏天喝热水，这样才会把深入骨髓的寒气逼出来，这叫冬病夏治。

乍一听有些道理，但事实真的是这样吗？

医生提醒，关于三伏天“不要喝冰镇饮料、吃冰镇食物”的说法，有些过于绝对。事实上，对于大部分人来说，不存在完全忌讳冷饮的问题，适当吃一些冷饮并不会对身体造成伤害。

北京老年医院中医科主任医师李方玲对媒体表示：“夏季里温度高，人热得受不了，此时食用适量冷饮，既可解暑，又令人觉得舒服，未尝不可。”

但朱毅也指出，天很热的时候猛喝冰水，会造成血管迅速收缩，心脏、大脑等脏器的耗氧量加剧，会引起血压波动，尤其有心脑血管疾病的老人要格外注意。对于年轻人来说，三伏天大吃冰淇淋、喝冰饮料，可能会导致突发性头痛。而且吃太多冰凉的食物也会引起肠胃痉挛、拉肚子等。“因此我们不鼓励在三伏天不加节制地用冷饮解暑。”她说。

但是喝热水能逼出寒气的理论，中医里也没有记载。“虽说伏天不宜贪凉，但三伏天通过喝热水就能把体内多年深入骨髓的寒气逼出来，这种说法有点夸张，并没有科学依据。中医提倡的养生之道在于一年四季的坚持，改善体质不是一朝一夕的事情。”在朱毅看来，夏天喝热水一般适用感冒需要排汗的人，但饮用过热的水也会对消化道黏膜造成损伤，天热时还是少量多次喝温开水为宜。

谣言三

著名生物学家研究出抗寒蚊子

夏天最恼人的除了高温还有蚊子。人们对这种讨厌的生物唯恐避之不及，但最近一张抗寒蚊子问世的报道截图却让网友惊掉了下巴。该报道称：我国著名生物学家李教授苦心钻研30余年，成功培育出了抗寒蚊子。这种蚊子冬天也能出来咬人，填补了我国冬天没有蚊子的空白……文章来源还标注了权威媒体，但文章的描述让人感觉匪夷所思。有网友戏称：“我们冬天并不需要蚊子啊，这个空白还是不填补为好。”

经记者查阅，该文章来源处标注的权威媒体根本没有进行过相关报道，这其实是一个故事老旧且充满塑料感的无稽之谈。该段子最早出现在2014年，此后版本不断迭代。

事实上，上述谣言中一眼能识破的漏洞并不少。比如，权威媒体报道中不可能出现“我国著名生物学家李教授”这种不符合规范的称呼。而且从科学常识来说，冬天出现蚊子并非稀奇事，专家早就作过科普。蚊子在气温15℃—16℃的环境下生命力依然很强。即便是冬天，如果室内温度较高，也能唤醒蛰伏的蚊子。

谣言四

中国人体内出现转基因作物中常见基因

近日，很多微信群都在传播一篇文章——《英国研究：中国人体内已出现转基因作物中常见的基因，请当心下一代》。据此，一些点击量10万加的微信公众号文章信誓旦旦地写道：“这是转基因武器对中国人的危害的又一证明。”

事实真是这样吗？并非如此。这实际是用有关转基因的钓鱼文和谣言文拼凑而成，为非转基因食品杂货店站台的广告文。

该文称，英国学术期刊《雪莱遗传学通讯》发表了一篇文章引起了国内学术界的重视；来自德国泰斯特罗莎医学中心的遗传学家维克多·斯坦因教授，目前在中国进行一项国际基因组学研究计划……

中国农业科学院生物技术研究所研究员林敏表示，其实并没有《雪莱遗传学通讯》这本英国学术期刊，所谓的泰斯特罗莎医学中心也为杜撰。

该文章还称：“经过基因改造的食物，几乎均含有SCoAL基因”“SCoAL会在人体内合成化学物质丁二酸，这种化学物质具有较强的酸性和腐蚀性，进入眼中可能致盲。”

然而，中科院遗传与发育研究所生物学研究中心高级工程师姜韬指出，SCoAL这个基因名称是炮制的。

“而且丁二酸，又名琥珀酸。含有琥珀酸的营养补充食品是食品添加剂及膳食补充剂，经美国食品药品监督管理局批准为食用安全。所有生物都会产生丁二酸。”林敏说。