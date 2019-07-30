“流浪汉补交医疗款”是堂生动的诚信课

6年前，流浪汉胡志忠突发疾病，被送到医院得到及时救治，医药费共7524.81元。可他当时身无分文，此后也一直无力偿还。7月23日，在胡志忠去世一年后，他的亲属攒够了这笔钱到医院还款，完成了胡志忠的遗愿。

假如胡志忠不偿还这笔医疗款，大概也没有人觉得有何不妥。这是因为，像胡志忠这样的“三无”患者，拖欠医院的医疗费是十分常见的现象，有些医院根本就不会记下这笔账，或者即使记下，也只是作为申请助救资金的一个凭证，鲜有医院会向一名流浪汉追缴欠费。这家医院也是如此，多年过后，医院已经忘记了救助胡志忠的经历，他即使不还钱，也没有人太在意。

这件事是一堂生动的诚信课，从中可让人领会到一位流浪汉的诚信之美。除此之外，还要看到，上演这段诚信故事其实是一个互动的过程，从中还可以发现医院对于这位流浪汉的关爱——医院没有因为他穷而在医疗方面有所保留，该用的钱都毫无保留地用，手术做得一丝不苟。更应该看到，流浪汉补交医疗款的背后，还有一个诚信的家庭。胡志忠的姐姐偶然发现了他生前的遗嘱，才将这个诚信故事延续下去，要知道，即使胡志忠的家人将这个遗嘱隐瞒下去，也根本无人能够知晓。但这个家庭没有这么做，说明他们也具有诚信的优良品质，胡志忠的诚信，有其坚实的家庭基础。

这堂诚信课对于社会极具教育意义，它告诉我们，兑现承诺既可以给别人送去方便，同时也能让自己感到快乐，领略到诚信之美。胡志忠作为一名流浪汉还能被社会记住，正是诚信结出的善果，他所在的家庭信守承诺，整个家庭从中得到的快乐以及受到的尊重，都远非这7524.81元钱所能比。别说老实人吃亏，信守承诺其实是很划算的一种善行。

当前，不少“老赖”总是找理由欠钱不还，其中，认为自己能力有限，或者周转不开没钱可还的大有人在。这名流浪汉的故事告诉社会，诚信与个人能力没有多大关系，主要还是看当事人在信守承诺方面的决心有多大。相信只要信守承诺，兑现承诺就不会是一件难事。一名身无分文的流浪汉能够做到的事，其他条件要好得多的人，就更没有理由拖延不做。