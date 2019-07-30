“沉默”的肝病更需尽早防治

肝脏是一个“沉默”的内脏。肝脏上没有神经。当它生病时，人体不会感到疼痛，因此，很多肝病患者发现已是晚期。

7月28日是“世界肝炎日”。肝炎是肝脏的炎症，引起肝炎最常见的原因是病毒感染。肝炎病毒在人体肝脏内进行复制繁殖，导致肝脏细胞发炎、坏死，如不及时治疗，易出现肝纤维化、肝硬化，甚至发展为肝癌。病毒性肝炎该如何防治？清远市人民医院肝病科主任钟备为市民进行科普。

乙肝最为常见

严重时可引发肝硬化

据了解，病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的、以肝脏炎症和坏死病变为主的一组传染病，临床上以疲乏、食欲减退、肝肿大、肝功能异常为主要表现，部分病例出现黄疸，无症状感染常见。常见的肝炎病毒有甲肝病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、丁肝病毒、戊肝病毒等等，其中，最为大众所熟知的是乙肝病毒。

特别是乙型和丙型肝炎，它们导致数亿人罹患慢性疾病，同时二者还是肝硬化和肝癌的最常见病因。主要分为两大类：一类主要经胃肠道途径传播，如甲型和戊型可通过日常生活接触和水、食物进行传播；另一类主要经血液和性接触传播，如乙型、丙型和丁型可通过血液、母婴和性接触传播。

据统计，全球每年新发肝癌患者约85.4万，我国46.6万，占了50%多。而在我国，大约85%的肝癌患者是由肝炎病毒感染引起的，主要是乙肝。我国约有9000万乙肝病毒感染者，占全部人口的7%，每年导致28万人死亡。

“乙肝防治形势严峻，从源头上控制乙肝非常重要。”钟备指出。

慢性乙肝治疗仍是中国肝炎防控难点。数据显示，中国约有2800万慢性乙肝患者，肝硬化、肝癌患者中，乙型病毒性肝炎感染引起的比例分别高达60%和80%。减少乙肝肝硬化和肝癌的两项基本措施：“防”——通过接种乙肝疫苗，减少新发乙肝病毒感染（增量）；“治”——通过抗病毒治疗，延缓疾病进展，减少慢性乙肝病毒感染者发生肝硬化和肝癌的风险（存量），同时也可降低感染者传播疾病的风险，二者缺一不可。在“减少增量”方面，中国已取得很大成就，但在“减少存量”方面仍面临巨大挑战。

预防

免疫接种 母婴阻断

乙肝病毒主要通过三种方式传播：血液、母婴和性接触。

“防治乙肝最有效、最经济的措施就是免疫接种。”钟备指出，接种乙肝疫苗能帮助儿童免受乙肝病毒感染，孩子出生后24小时之内应进行乙肝疫苗接种，而且越早越好。

我国乙型肝炎流行情况比较严重，每年都有不少的新生儿进入这个行列，他们大多源于母婴传播。母婴传播是指患有乙肝或体内携带乙肝病毒的孕妇，在怀孕期间或分娩过程中将乙肝病毒传播给胎儿或新生儿，也叫垂直传播，是乙肝病毒最重要、最具威胁性的传播方式。

有些患有乙肝的妈妈可能会担心，如果怀孕，乙肝会不会传染给下一代呢？钟备表示，通过母婴阻断的方式，90%的准妈妈都能生出健康的宝宝。

“在联合免疫接种的基础上，结合对高病毒载量乙肝孕妇进行抗病毒药物干预等措施，能够进一步降低母婴传播的风险，甚至达到接近完全阻断。”如果母亲的病毒水平、病毒浓度特别高，在妊娠最后三个月，可以考虑口服抗病毒药物，降低病毒载量。宝宝出生后再打乙肝疫苗、乙肝免疫球蛋白。目前，我国每年约有乙肝孕妇70万至100万人，通过规范化、标准化的乙肝病毒母婴阻断流程，可以降低母婴传播风险，提高乙肝免疫接种成功率。

钟备提到，由于疫苗在不同体质的人身上所产生的免疫效果不一样，所以打了乙肝疫苗并不代表可以一劳永逸，建议市民每年定期做检查。肝的常规检查有五项：肝功能、两对半量化检查、B超、甲胎蛋白和DNA，定期进行这五项检查能检测肝的健康状态。

钟备介绍说，虽然乙肝防治工作开展很多年，可仍然有很多患者对乙肝认识存在误区，这些错误的认识直接影响乙肝的治疗，延误了乙肝治疗的最佳时机。

第一个误区是注射了疫苗意味着就不会患上乙肝。乙肝疫苗的接种成功率不是100%，不是每个人都会形成抗体。其次，抗体的有效浓度也会发生变化，只有达到有效浓度才会对乙肝形成抵抗，因此建议市民每隔3—10年去进行乙肝疫苗再评估。

第二个误区是慢性乙肝一定会母婴传播。钟备认为，如果男方抗体能达到一定浓度，孩子感染乙肝的可能性比较小。此外，如果母亲使用药物使得病毒下降，也能减小孩子感染乙肝的概率。

第三个误区是过分夸大药物的副作用。有些患者认为有其他不舒服就是药物导致的副作用。这是不科学的，患者更应当考虑到得失对比。

治疗

早诊早治 降低疾病恶化率

目前，世界卫生组织对肝炎的指标是：治愈现有病人，降低发病率。

而对于乙肝患者的治疗，钟备认为，规范用药是关键。随着干扰素和口服核苷等药物的发展应用，乙肝抗病毒治疗已经可以控制疾病进展，减少肝硬化、肝癌的发生。乙肝虽然不能根治，但如果患者坚持规范用药，是有望实现“临床治愈”的。“通过药物控制，可以把患者的肝硬化、肝癌的发病率控制到与健康人接近的水平。”

干扰素通过注射和核苷口服两种治疗方式，大部分患者会倾向于选择口服药。钟备指出，现实中他有时会遇到一些患者，由于高估自己的身体健康状况，私自停口服核苷药，最后导致病情恶化。“核苷药需要长期服用，停药需非常谨慎，推荐在有经验的医生指导下进行。”

另外，钟备建议，肝炎病毒携带者最好每半年做一次肝脏方面的全面检查，包括乙肝五项、肝功能、病毒DNA及彩超检查。一旦发现肝功能损害、病毒活跃，就要在医生指导下进行积极的抗病毒治疗，抑制肝病发展。只要病情发现及时，及早进行规范治疗，不仅能提高疾病的治愈率，还能在很大程度上降低患者的痛苦。

在钟备的病人里，一位40多岁的阳山患者冬叔（化名）令他印象非常深刻。冬叔是乙肝携带者，每半年就会到医院做一次检查。今年4月，冬叔检测出甲胎蛋白数有轻微超标，钟备建议其每月定期检查。5月，冬叔再次检查发现甲胎蛋白仍在增高，但是B超并没有发现异物，在钟备的建议下，冬叔做了增强CT检查。检查得出，冬叔的肝脏内有一个直径0.4cm左右的肝癌肿瘤。“发现的时候肿瘤很小，小到B超都还不能显影。”由于肝癌发现及时，冬叔经过手术治疗后，很快恢复了健康。

但是，钟备指出，能像冬叔一样早期发现病情的患者只占了一小部分。大部分患者由于健康意识不够，不重视病情，付出的代价往往是非常沉重的。2018年5月，钟备接诊了一位乙肝病人，B超显示肝脏有一小块异物，钟备建议他做进一步的检查进行确认，患者并没有放在心上。等到7月份，患者明显感觉身体不舒服时，才到医院进行进一步的检查，结果显示肝脏竟长了一颗直径4cm的恶性肿瘤。由于病情拖延比较严重，患者的治疗效果并不理想，承受的痛苦也更多。因此，钟备建议，不能等到自己的肝不舒服才去检查。

如何呵护你的

“小心肝”？

1.肝怕酒精

酒精进入肝脏后，会进入“解酒”的过程。肝脏中的蛋白质和酶在一系列的化学反应后会出现乙醛，乙醛和肝脏中的蛋白质结合后会导致脂肪最终积压在肝脏中，最后形成酒精肝。具有长期饮酒史的人群是酒精性脂肪肝的高发人群，我国成人的酒精肝患病率约为4%到6%，而治疗这一病症的有效方式是戒酒和营养支持。

2.肝怕毒物

清远的气候潮湿，食物容易发生霉变，产生黄曲霉素，这一物质是诱变肝癌的重要因素。黄曲霉素在发霉的瓜子和花生含量较高，在一些制作过程不当的花生油、玉米油中也会有存在，市民应谨慎挑选。

3.肝怕不良饮食习惯

暴食容易导致肥胖，肝内脂肪堆积的程度与体重成正比，据统计，约30%～50%的肥胖症会合并脂肪肝。通过禁食、过分节食等快速减肥方法也引起脂肪分解短期内大量增加，损伤肝细胞，导致脂肪肝。钟备提醒：“不按时吃饭会让肝脏‘加班’疲惫，所以按时吃饭很重要。”