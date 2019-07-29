海洋球有30多种细菌 孩子去玩或招多种病

夏季，室外酷暑难耐，室内儿童游乐场就成了避暑纳凉、游乐玩耍的好去处。色彩斑斓的“海洋球池”尤其受到家长和孩子们的喜爱。但近日，美国一项新研究发现，儿童海洋球池里的海洋球携带多种有害病菌，严重时甚至会引发败血症。

美国北佐治亚大学玛丽·爱伦·奥斯特尔博士及其研究小组对佐治亚州6个海洋球池中收集的样本展开了带菌情况分析。结果发现，所有海洋球池中的海洋球都带有细菌，多达31种，其中9种为严重致病细菌，主要包括粪肠球菌（可引起心内膜炎、败血症、尿路感染和脑膜炎）、人葡萄球菌（可引起血液感染的疾病，尤其是新生儿重症败血症）、口腔链球菌（可引起心内膜炎、呼吸窘迫综合征和链球菌休克）、鲁氏不动杆菌（可引起败血症、肺炎、脑膜炎、尿路和皮肤感染）等。

在北京市海淀区、丰台区几家游乐海洋球池，其卫生状况也令人担忧。在一家儿童游乐场入口处，贴有入场须知，上面明确要求“入场者要穿好袜子、鞋套，禁止饮食、嚼口香糖、丢弃杂物”。可这些制度形同虚设，孩子在里面玩耍时，不时有家长给自家娃送吃送喝，吃完不洗手就接着去玩了。“每次孩子都是白袜子进去，黑袜子出来，可想而知这里面有多脏。但也没办法，孩子爱玩。”“我家孩子玩后回去一两天就得生病，我跟她进去过几次，海洋球池下面掉进去的东西不少，有时都能硌到脚，这得有多脏啊。”几名在外面等待孩子玩耍的家长们议论道。

“游乐海洋球池”究竟有没有消毒制度？一家场馆的工作人员说：“每天都会喷洒消毒水，但球数量巨大，不可能一个个去擦。而且，地面的清洁也是个大工程，通常是一段时间集中清理一次。”

眼下，天气热，又正值手足口病高发期，西北妇女儿童医院急诊科、PICU主任医师成钧表示，没有严格消毒措施的游乐海洋球池场所，存在不小的感染风险。“前几天，我就接诊了一个因在海洋球池玩耍而满嘴长疱疹的孩子，这种接触传染还是要尽量避免。”海洋球池里常见污染物包括污垢、呕吐物、粪便或尿液等，对细菌病菌的滋生和传播起到推波助澜作用。致病细菌在没有清洁或清洁不彻底的环境下可潜伏数周。

因此，成钧提醒家长，儿童在海洋球池中玩耍，务必注意保持清洁卫生，不要让孩子舔球，孩子玩耍时不要吃东西，家长更不要去喂吃的，玩耍后要第一时间清洗双手，防止因为抵抗力弱或者身上小伤口而导致病菌感染。