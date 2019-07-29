代餐食品不能完全代替正餐长期食用容易导致营养不良

近年来，代餐食品以其“方便、减重”成为国内年轻人喜爱的减肥食品，2018年我国代餐粉市场需求规模达到60亿元。但市售代餐食品大都为了控制能量、减轻体重而设计，通常只强调某类营养素的含量，营养成分单一，如果以此作为每日主打食品完全代替一日三餐的其他饮食，存在一定健康风险，长期食用会导致疲乏、注意力不集中，内分泌失调、月经不调、营养不良、贫血、轻度厌食等症状，有些人在停用后体重还会出现迅速反弹。专家建议，可以代餐食品代替早餐和晚餐，但无论如何都应该保证每天至少有一餐正常饮食。此外，还要每日摄入足量的水、蔬菜和蛋白质，并保证充足睡眠，同时配合适量运动，才能达到既减肥又保持身体健康。

近年来，代餐食品渐渐成为一些年轻人喜爱的“方便、减重”食品。2019 年，华南理工大学食品科学与工程学院发布的国内代餐粉行业白皮书显示，2018年我国代餐粉行业的企业数量已经增长为406家，代餐粉市场需求规模达到60亿元。

代餐食品，顾名思义，是指以天然食品为原料加工而成，用于代替部分或全部正餐的食物，通常具有高纤维、低热量、易饱腹等特点。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅表示，大多数代餐食品都是以膳食纤维为主要成分，不易消化，让人有饱腹感，但这往往是以放弃其他营养为代价的。目前，市面上的代餐食品存在营养不够均衡的情况，完全代替一日三餐的其他饮食存在一定健康风险。

代餐食品营养不均衡，长期吃易致营养不良等健康风险

目前市售代餐食品的形式主要有代餐饼干、代餐粉、代餐奶昔、代餐粥、能量棒等，其中不少代餐食品均声称具有减重、瘦身的作用。食用代餐食品真能减轻体重吗？其真能代替一日三餐吗？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红认为，代餐食品无法代替多样天然食物中的各种保健成分。其中不溶性纤维过少，蛋白质不足，微量元素和维生素品种不全，各种非营养素类保健成分更是空缺，长期单纯食用代餐食品将会造成营养不良。

营养专家指出，维护人体生命和健康所需要的40多种营养素都来自各种各样的食物，如果真要起到代替正餐的作用，代餐食品就应该含有人体日常所需的营养素，包括碳水化合物、蛋白质、脂肪、膳食纤维、多种维生素、矿物质等。但目前市售的代餐食品大都是为了控制能量、减轻体重而设计的，通常只强调某类营养素的含量，如有的产品强调富含蛋白质，有的强调富含膳食纤维，有的强调脂肪含量低，还有的强调碳水化合物低等，反而忽略其他营养素的含量，例如低脂代餐粉中可能缺乏多不饱和脂肪酸等。

而且，已有众多的代餐消费者向当地食药监部门反馈，在食用一段时间代餐食品后经常会感觉疲乏、注意力不集中，出现内分泌失调、营养不良、贫血等症状，有些人在停用后体重迅速反弹，更有人甚至出现了轻度厌食。

专家也提醒，如果长期用这些营养单一的代餐食品来代替一日三餐，一定会存在许多健康隐患。

1.导致营养不良。代餐食品营养都比较单一，不能达到《中国居民膳食指南》推荐的营养素的摄入量，更无法代替谷薯类、新鲜的蔬果类、肉蛋奶及豆类等食物中的天然营养素，长期单一的营养根本没有办法满足身体的正常需求，可能会出现因营养不良带来的头晕、头痛、记忆力减退、抵抗力下降等症状。

2.导致月经失调。代餐食品中所含的碳水化合物比较少，而碳水化合物对于身体的内分泌非常重要，长期食用代餐食品会导致碳水化合物达不到身体所需摄入量，进而导致内分泌失调，影响女性月经周期，如果情况严重的话还可能会导致闭经。

3.体重容易反弹。代餐食品虽然短时间内具有快速减肥瘦身的效果，但单纯靠节食减肥，一旦恢复正常饮食后就十分容易胖回来。此外，减肥期间人的情绪本就十分多变，食用代餐食品期间需要抑制食欲，而在饮食恢复正常之后很可能出现暴饮暴食，不仅会导致体重迅速反弹，而且对于身体健康也十分不利。

专家解释，利用代餐食品能否达到瘦身目的还取决于长期能量摄入与能量消耗的平衡状态，在食用代餐食品期间，总能量摄入低于机体能量消耗时才有可能瘦身减重。有研究显示，长期采用代餐食品进行体重管理与其他膳食管理方法相比无太大差异。换言之，代餐食品长期的体重控制效果还有待于进一步验证。

食用代餐食品期间，每天必须保证一餐正常饮食

南昌市第一医院肥胖门诊专家秦淑兰指出，食用代餐食品可以达到减肥效果，但是不能单一使用，只能用作辅助减肥。使用代餐食品时，必须保证必要的蛋白质和维生素的摄入，达到“减脂肪不减肌肉”。

在实际使用过程中，可以根据个人的实际情况选择减肥的速度，酌情以代餐食品代替日常主食的其中一餐或两餐，期间也要注意搭配其他食物食用。专家建议，可以选择用代餐食品代替早餐和晚餐，但无论如何都应该保证每天至少有一餐正常饮食。

如何正确使用代餐食品才能达到既可辅助减肥又可保持营养均衡呢？专家建议：

1.使用代餐食品部分代替主食。选择最适合自己口味及脂肪含量最少的产品，并在食用前先详读使用说明，才能发挥代餐的效果。

2.每天多喝水。一定要让身体补充足够的水分。

3.多吃蔬菜。食用代餐食品期间，蔬菜一定不能少，可多吃如西兰花、菠菜、油菜等膳食纤维丰富的蔬菜。

4.摄入足够蛋白质。在补充足够蔬菜的同时，还要补充鱼、虾、鸡肉等高蛋白低脂肪的白肉。

5.保证充足睡眠。睡眠充足能帮助你稳定新陈代谢和抑制食欲。

朱毅表示，最健康的减肥办法还是改变生活方式。上班族应尽量自己烹饪新鲜食材，如果考虑便捷因素，尽量选择复配型代餐食品，但不能成为进食主打，更不能长久依赖。肥胖有多种原因，以代餐食品减肥对暴饮暴食者有一定帮助，对其他类型肥胖未必奏效。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系教授马冠生则建议，如果打算利用代餐食品达到减重目的，不应把体重控制仅仅放在膳食管理上，适度的身体活动搭配合理的膳食更有利于体重管理。

肥胖者通过一定的有氧体育运动，使其消耗身体多余脂肪，促进新陈代谢，达到运动减肥的目的。通常运动量越大，运动时间越长，消耗的糖和脂肪越多，减肥效果越明显。最常见的运动减肥方法有游泳、慢跑、健身操、跳舞等。