北京身份证医保卡逐步取代就诊卡

近日，北京市卫生健康委发布《北京市改善医疗服务百日行动工作方案》（以下简称《方案》），在前期改善医疗服务行动计划的基础上，新增了推进身份证医保卡取代实体就诊卡、大医院一周内随访率达100%等内容。

市卫健委称，为深入推动《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》5大类40项任务的落实，决定开展“改善医疗服务百日行动”。该行动的辐射范围包括各级各类医疗机构，重点是二级及以上医疗机构。

《方案》列出了20项重点任务，包括落实患者就诊“一医一患”要求，多途径方便患者获取《门急诊病历手册》，进一步减少患者排队等候时间，缩短无痛胃肠镜、核磁等检查项目预约周期，三级医院分时段预约诊疗精确到30分钟等内容，并在《改善医疗服务百日行动工作考核表》中列出了相应分值。记者梳理发现，在考核表满分100分中，分值最高为5分，对应考核内容为“无痛胃肠镜、核磁等检查项目预约周期超过3个月的医疗机构，根据患者需求和本单位实际，合理调配人力，改善就诊流程，提升服务能力，将患者预约等候时间压缩1/3”。4分考核内容则包括医疗机构有减少排队等候时间的措施、上下午出诊医生比例达到或低于1.2:1等。

市卫健委要求，各医疗机构要对照《行动计划》和《百日行动》任务，逐条梳理本单位存在的短板和不足，结合本单位实际制定《百日行动》实施方案，建立任务清单，确定完成时限，各级卫生健康行政部门要对工作不力的单位及时督促整改。市卫生健康委表示，将开展“回头看”活动，实现改善医疗服务工作长效化、常态化。

此次行动将持续至10月31日。

亮点1

患者就诊将实现“一卡通”

根据《方案》，百日行动的重点工作包括推进医保卡、身份证等替代医院自行发放的实体就诊卡，实现患者就诊“一卡通”，逐步取消医院内部自制就诊卡。有条件的医院可积极探索人脸识别技术应用。

此外，医疗机构要通过电话、短信等多种方式开展出院患者随访，三级医院一周内随访率要达到100%；积极拓展互联网+服务，实现移动支付、检验检查结果线上推送等，减少患者排队和往返医疗机构次数。

《方案》要求，调整五环内三级医院每日上、下午出诊单元比例，上下午出诊单元比例应达到1.2:1,力争达到1.1:1，疏解上午就诊过于集中的压力，改善就诊秩序。

亮点2

二级以上医院推广急诊分级

今年5月，北京20家市属三甲医院试点急诊分级，将病情轻重缓急作为接诊次序的依据。根据《方案》，这一接诊方针将推广。北京将在二级以上综合医院推进急诊预检分诊分级就诊工作。印发《北京市加强急诊预检分诊分级就诊工作方案》，按照病人的疾病危险程度进行分诊，合理安排患者就诊顺序，急重优先，保证急危重症患者能够得到及时优先救治。

三级医院急诊患者收入院协调机制将得到完善。采取床位统一管理、及时收治有住院指征的急诊患者、完善对临床科室收治急诊患者绩效考核以及提高急诊科对分流患者决策权等综合措施，缩短急诊患者住院等候时间，减少急诊科特别是抢救室加床现象。

亮点3

医联体核心医院部分专家号下沉

根据《方案》，医联体核心医院提前两周向基层医疗卫生机构预留预约号源，专科医联体核心医院的相关专科预留30%专家号源给合作医疗机构。核心医院可在专家出诊前两天，收回预留后未被预约的专家号源。相关医院持续开展整治和打击号贩子行动，推广人脸识别系统应用，加大院内院周边巡查力度，实施有效驱离并配合公安机关依法惩处。

医联体核心医院发挥医联体内一、二、三级合作医院作用，适当分流急诊患者，特别是经治疗病情稳定、需要安宁疗护的非急诊急救患者。

医联体核心医院要将心血管内科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、老年病科、儿科、康复科等临床重点专科服务下沉到基层医疗机构，每个重点专科至少建立两个基层服务点。（记者戴轩）