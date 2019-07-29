儿童医疗供需矛盾有所缓解

国家儿童医学中心近日对外发布我国儿童医疗卫生服务发展最新情况。数据显示，截至2018年，我国拥有儿科医师23万，每千名儿科执业（助理）医师数为0.92人（即每千名儿童拥有0.92名儿科医生）。

经济日报记者对比发现，2018年我国儿科医师的统计数量与2017年的15.4万相比增加不少。

对此，国家儿童医学中心主任倪鑫解释，一方面，在一系列政策调整后，近两年儿科医生数量进入了上升通道；另一方面，我国首次使用国家卫健委医师电子化注册系统统计，比人工统计更为精准。

“尽管离发达国家如美国每千名儿科执业（助理）医师1.5人的标准还有差距，但我国儿童医疗供需矛盾近年有了明显缓解。”倪鑫介绍，2018年，我国共有儿童医院228家，开设儿科的综合医院2万余家，每千名儿童床位数为2.22张。

记者梳理发现，过去的9年时间里，我国儿科医生的数量曾经历过一段时间的下跌，这几年间，中国执业医师统计数量已增加了50多万。

针对“儿科医生荒”，儿童医疗服务能力严重不足的情况，国家采取多项措施鼓励发展儿科。

倪鑫介绍，自2016年国家发布《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》以来，国家卫生健康委会同有关部门不断加大儿科医师培养培训力度，增设了本科儿科学和中医儿科学专业，42所高校获批设置本科儿科学专业，9所高校设置本科中医儿科学专业。择优遴选儿科（含儿外科）专业基地586个，近3年累计招收培养儿科专业住院医师1.3万人；中央财政按照每人每年1.5万元的标准，支持中西部地区开展儿科医师转岗培训，累计有6688名医师经转岗培训合格后增加儿科执业范围。合理确定儿科医务人员工资水平，2018年全国儿科医务人员平均薪酬同比增长超过10%。儿科执业环境得到改善，医疗纠纷每年下降4%，发生在医院的重特大涉医案件平均每年下降6.5%。

截至目前，国家级儿科医疗集团已覆盖92%的儿童医疗服务体系，超过100家儿童医院为基层提供远程医疗服务。各地陆续调整儿科医疗服务价格，儿科医疗服务项目收费标准上调10%至60%，并将调整后的价格按规定纳入医保报销范围，在医疗保险药品目录中增加了91个儿童药品品种。扩大农村贫困人口大病专项救治范围，截至2018年底，已累计救治先天性心脏病患儿32765人，实际报销比例达到84.9%，救治白血病患儿19348人，实际报销比例达到85.5%。从今年起，每年将开展各省（区、市）人民政府儿童青少年近视防控工作评议考核，确保0岁至6岁儿童每年眼保健操和视力检查覆盖率达90%以上。