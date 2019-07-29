察实情 出实招 为民服务解难题

国家卫生健康委党组在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，认真贯彻落实党中央部署，以全心全意为人民健康服务作为工作的出发点、落脚点，以不断满足和提升人民群众健康需求的获得感、幸福感为导向，聚焦“为民服务解难题”，于近期开展了系列调查研究。

带着问题、带着思考，委党组成员分别带队深入基层一线，紧盯制约事业改革发展的突出问题和群众反映强烈的操心事、烦心事、揪心事，摸实情，找症结，研究提出了解决问题、改进工作的办法措施。

守护健康，永远在路上。国家卫生健康委党组将继续拓展调研领域，守初心，担使命，坚持“以人民健康为中心”，打造覆盖全生命周期卫生健康服务体系，扎实推进健康中国行动见实效，凝心聚力提升全民健康素质。

久久为功 提升基层卫生健康服务能力

新中国成立70年来，中国共产党领导下的卫生健康事业发展初心不改，在不同历史时期始终坚持人人享有基本医疗卫生服务的理念。迈入新时代，党的卫生健康工作方针第一段话就是“以基层为重点”，党的十九大报告强调“加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设”，党中央对基层卫生工作的重视是始终如一的。

调研组通过一线走访、组织座谈会等发现，基层卫生健康工作在扎实推进，基层卫生人才队伍建设、家庭医生签约服务、医联体便民服务、基层卫生服务能力提升、乡村一体化推进等方面的工作，有亮点、有力度、有成效。

自2018年以来，国家卫生健康委多次就加强基层医疗卫生服务能力作出部署安排。协调中央财政支持县级医院基础建设和能力建设；通过加强农村订单定向医学生培养、转岗培训、住院医师规范化培训、全科医师特岗计划，以及三级医院对口支援、完善职称晋升和薪酬待遇等激励保障政策，推进基层人才队伍建设；按照“县要强、乡要活、村要稳、上下联、信息通”的思路和“县乡一体、乡村一体”原则，推进县域医共体建设，推进乡镇卫生院实行“一类保障、二类管理”，推进远程医疗覆盖所有县医院并向乡镇延伸，努力做到大病不出县；大力推进二级医院稳定期、恢复期病人服务能力，社区卫生服务中心加挂社区医院牌子提升医疗服务能力，做实做细家庭医生签约服务。

通过调研，调研组进一步认识到，基层医疗卫生服务能力仍然存在发展不平衡、不充分的问题，必须用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，从践行党的初心和使命的政治高度，从新时代社会主要矛盾变化在卫生健康领域表现的理论深度，推动解决基层医疗卫生服务问题。

调研组提出，抓几项重点措施，收获一批阶段性成果。一是在农村，开展500个县域医共体示范引领工作，畅通优质资源供给；二是在城市，开展20个省、1000个左右的社区医院建设试点，打通基层能力提升的壁垒；三是提升家庭医生签约服务质量，当好群众的健康守门人。

调研组提出，提升基层医疗卫生服务能力是一项长期的基础性工作，要一件事接着一件事办，一年接着一年干，一步一个脚印向前推进，久久为功。（下转第2版）（上接第1版）

知难而进 保障儿童血液病恶性肿瘤救治

儿童健康和医疗卫生服务问题是社会广泛关注的热点民生问题。习近平总书记在中央深改组会议上对加强儿童医疗卫生服务改革发展作出重要指示；李克强总理、孙春兰副总理也多次就儿童血液病、恶性肿瘤有关工作提出明确要求。

2018年，国家卫生健康委等六部门联合发出通知，推进儿童白血病救治保障工作，建立健全诊疗网络，完善药品供应和医疗保障制度，实行个案登记管理。至今，已救治保障近3.5万白血病患儿，取得良好效果。

在此基础上，按照“四定两加强”（定临床路径、定救治医院、定单病种费用、定报销比例，加强救治管理、加强责任落实）的原则思路，推进落实明确救治管理病种、建立健全定点医院及诊疗协作网络、提高诊疗规范化水平、加强全程管理、提高早诊早治率、完善综合医疗保障政策、加大药品供应保障力度等工作，取得明显成效。

调研组调研发现，目前，儿童医疗健康服务领域依然存在着一些问题，需要在既有成果的基础上把“改”字贯穿始终，分步实施，推动工作的进一步开展。

调研组提出，进一步扩大儿童大病救治病种。完善诊疗规范、指南、临床路径，建设儿童血液病、恶性肿瘤登记系统，开展儿童血液病、恶性肿瘤筛查技术规程和科普宣传材料的制订推广工作，组织全国卫生健康系统落实相关工作，建立健全定点医院和诊疗网络。筹建国家级儿童血液病、恶性肿瘤诊疗专家组，制定完善质控、评价指标体系，推动各级卫生健康行政部门、有关医疗机构的信息系统实行互联互通。

用“绣花”功夫 落实健康扶贫政策

习近平总书记在重庆市石柱县考察时深刻指出，到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标，直接关系攻坚战质量。

调研组发现，各地健康扶贫举措精准有力、工作扎实推进，取得了明显成效。贫困患者得到基本救治，建档立卡贫困人口实现应签尽签，费用负担明显减轻，服务能力逐步提升，贫困地区医疗卫生机构服务条件明显改善，贫困群众大部分疾病能在县域内得到及时救治。但同时，健康扶贫工作目前还存在一些问题，需要继续合力攻坚。

通过调研，调研组进一步认识到，打好健康扶贫攻坚战，需要坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，把握健康扶贫的特点和规律，抢抓各种机遇。为此，要形成系统合力，这是健康扶贫的重要组织保障；要加强信息化建设，这是做好健康扶贫的重要途径；要培养本地医护人才，这是健康扶贫的重要支撑；要加强疾病预防，这是解决健康扶贫的根本出路。

调研组提出，要以主题教育为契机，以“绣花”功夫，落实落细各项政策措施，坚决打赢健康扶贫攻坚战。一是要提高政治站位、加强组织领导和细化工作标准抓落实。

二是将县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设三大主攻方向落到实处。

三是通过东西协作和加强投入保障抓落实，统筹用好各方资源力量。

四是建立健康危险因素防控长效机制，推动实现健康扶贫关口前移。

五是细化完善贫困人口制度化的分类救治和保障机制，继续推动健康扶贫工作落实到人、措施精准到病。

力戒形式主义 为基层切实减负

今年3月，中办印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》（简称16号文件）。国家卫生健康委党组高度重视，结合行业特点，6月印发《全国卫生健康系统解决形式主义突出问题为基层减负措施》（简称19项措施），不仅严格做好中央提出的规定动作，还有针对性地提出为医务人员减负。

调研发现，卫生健康系统对贯彻落实16号文件精神和19项措施高度重视、行动迅速、措施具体。目前，各省份普遍制定为基层减负措施，信息化已成为为基层减负的有效手段，在利用现代信息技术改进检查考核评价方法、严格以16号文为硬杠指标精简文山会海、用督查检查解决考核过多过频问题等方面，成效明显。同时，为医务人员减负凸显了卫生健康行业特点。

调研组认识到，目前解决形式主义仍有空间，卫生健康系统要深入学习习近平总书记关于力戒形式主义、官僚主义一系列重要论述，深入推进为基层减负，以优良作风确保党中央决策部署落到实处。

调研组提出，下一步，一要更大力度推动为基层减负，深化认识，提高政治站位，加快推进步伐。二要集中抓好几个减负重点问题。针对系统报表繁、多头重复报、数据共享难等问题，整合优化全国信息系统；针对医务人员职称评审问题，加大卫生专业技术人员职称评审工作改革力度；针对医务人员工学矛盾问题，改进继续医学教育。三要探索实施“报表清单制”，使基层填报表格材料更加规范、透明，彻底解决多头、重复报表问题。

强化监督 切实解决群众烦心事

党的十八大以来，各级卫生健康、医疗保障部门在各级党委政府的领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于医疗卫生、医疗保障工作的重要论述和2016年全国卫生与健康大会精神，聚焦人民群众“看病难、看病贵”问题，不断深化改革，完善措施，加强整治。

目前，一些举措已初见成效。比如，通过改善医疗服务、促进优质医疗资源下沉、完善城乡基本医疗卫生服务网络、大力发展中医药等多措并举，努力为人民群众提供优质医疗服务；通过全面取消公立医院药品加成，探索开展取消耗材加成等综合施策，努力减轻人民群众就医负担；通过实施医院巡查工作，查办行业案件，开展医疗乱象专项整治行动、打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动等强化监管，努力净化人民群众就医环境等。

调研组认识到，当前人民群众看病就医方面仍然存在一些问题，要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，抓住主题教育检视问题、整改落实的契机，把“为民服务解难题”落到实处。

调研组提出，一要强化理论武装，确保认识到位。从坚决落实“两个维护”的政治高度，始终把以人民为中心的发展思想贯穿解决群众看病就医问题的各环节、全过程；二要强化责任担当，确保措施到位，强化全局意识，健全沟通协调机制，打出政策“组合拳”，形成整治合力；三要强化监督检查，压实各级党委政府的主体责任，构建党委领导、政府主导、部门协作、上下联动、合力攻坚的工作格局。提升行业综合监督执法能力，形成有法可依、执法必严、违法必究的监管格局。

坚守人民立场 推动健康中国行动见实效

党的十八大以来，习近平总书记把“推进健康中国建设”摆到重要地位和工作日程，提出了“没有全民健康，就没有全面小康”的重要论断，提出必须把人民健康放在优先发展的战略地位。党的十九大作出了实施健康中国战略的重大决策部署，充分体现了对维护人民健康的坚定决心。

调研组调研发现，各地方政府坚决贯彻落实党中央实施健康中国战略的决策部署，开拓创新，做了大量工作，形成了很多有推广价值的好经验好做法：有高位推进的工作体系；完善协同的政策体系；科学合理的指标体系；权威有效的考核体系。

通过调研，调研组进一步认识到，推进健康中国战略、落实健康中国行动，要不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解感悟，用来指导实施健康中国战略，引领新时期卫生健康工作。调研组提出，国家卫生健康委充分借鉴各方经验，从组织体系、监测指标、考核办法等多方面完善了相关文件，按照中央部署加快推进健康中国行动的节奏，联合各相关部委局启动了健康中国行动。下一步，要进一步总结各地经验，探索推进健康中国行动的运行机制，解决好“谁来推进日常工作”“推进什么重点工作”“怎么推进”“推进的怎么样”“怎么进行激励”等问题，确保工作的连续性、持续性，推动政策落地，行动见效。

调研组提出，人口问题事关民族未来，家庭问题事关百姓利益，要稳定生育水平，建立人口监测预警体制机制，加强中长期人口发展研究，推进构建“支持家庭生育的政策体系”；出台托育机构设置标准和管理规范，建立统计监测制度。在计划生育特殊家庭扶助方面，会同相关部门，继续落实相关政策。